Средства от продажи билетов на Tolstoy Weekend направят на развитие Ясной Поляны

Средства, полученные от продажи билетов на театральный фестиваль Tolstoy Weekend, прошедший с 9 по 11 сентября в Ясной Поляне, будут направлены на благоустройство музея-усадьбы. По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина там будет организовано освещение главной аллеи - "Прешпекта".

В дни проведения фестиваля Tolstoy Weekend в усадьбе была организована временная подсветка. В связи с тем, что эта идея вызвала позитивный отклик у гостей усадьбы, было принято решение об установке осветительных приборов на постоянной основе.

Важно отметить: схема подсветки будет разработана таким образом, чтобы не нарушить уникальной исторической атмосферы усадьбы, как это было и на самом фестивале.

"Ясная Поляна - один из главных брендов Тульской области, ярчайшая достопримечательность нашего региона, которая привлекает тысячи туристов. И атмосферная подсветка главной аллеи, безусловно, сделает пребывание гостей в музее-усадьбе еще приятнее. Уверен, в вечернее время будет намного комфортнее гулять по освещенной территории", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин.

Напомним, Tolstoy Weekend был приурочен к 188-летию великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В рамках фестиваля Ясная Поляна три дня принимала выдающиеся театральные коллективы, которые привезли в усадьбу сценические интерпретации толстовских текстов. Свои постановки показали МХТ им. А. П. Чехова, Театр Наций, Центр им. Всеволода Мейерхольда, театр "У Никитских ворот", Липецкий государственный театр драмы им. Л. Н. Толстого. Удивляли зрителей не только признанные мастера театрального мира, но и молодые труппы со своими современными решениями толстовских текстов. Все спектакли прошли при полных залах. Постановки, представленные в декорациях поместья, стали продолжением традиций домашнего театра, сложившихся в толстовские времена, когда в усадьбе жила семья писателя. За время проведения фестиваля Ясную Поляну посетили около 3 тыс. человек.

Генеральным партнером Tolstoy Weekend выступила госкорпорация "Ростех".