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"Промтекст Ориент" поможет выбрать матрас для семейной пары

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19 сентября, 11:06 UTC+3
Специалисты компании рассказали, какие матрасы предлагают современные производители
Материал из 1 страницы
© Андрей Америков/ТАСС

Выбор матраса – дело непростое, даже если речь идет об одном спальном месте. Если же предстоит найти оптимальное ложе сразу для двух людей, задача заметно усложняется. Как найти матрас, удобный для людей, у которых зачастую наблюдается разница в весе, предпочтениях, комплекции и даже состоянии здоровья? Неужели следует принимать в расчет параметры и вкусы только одного из супругов?

К счастью, современные производители, в том числе и отечественные, предлагают матрасы, которые специально разрабатывались для семейных пар.

Первый вариант – это модели двуспальных матрасов, которые разделены на две зоны, правую и левую. Правая, к примеру, рассчитана на мужчину и больший вес. Кроме того, она более жесткая. Вторая, «женская» половина, наоборот, более мягкая и податливая, она рассчитана на меньший вес. Конечно, уровень жесткости выбирается в зависимости от личных предпочтений и ортопедических особенностей. По понятным причинам матрасы с разными зонами жесткости производятся на основе независимых пружинных блоков, однако разница в жесткости может достигаться и за счет использования дополнительных слоев материалов – кокосовой койры, войлока, искусственного или натурального латекса.

Второй вариант – это матрас, внутри которого находятся уникальные независимые пружины типа "дуэт". Их строение таково, что в каждой пружине находится еще одна пружина, меньшая по размеру и диаметру. Если верхняя пружина справляется с возложенными на нее задачами, удерживая вес спящего человека, то внутренняя пружина остается незатронутой. В случае если вес спящего человека больше, начинают работать две пружины, обеспечивая необходимый ортопедический эффект. Отметим, что блок «дуэт», как правило, бесшумен за счет изоляции пружин с помощью чехлов. Подобные матрасы зачастую рекомендуются людям, у которых наблюдается значительная разница в весе – от 40-50 кг.

Для обеспечения максимально комфорта сна также рекомендуется правильно определиться с габаритами матраса. Если в большинстве случаев для среднестатистической пары подойдет матрас не более 160 см по ширине и 200 по длине, то для пар, любящих простор или семьи с маленьким ребенком можно подобрать матрас побольше – 180-200 см по ширине и даже более. Многие магазины предоставляют возможность заказа любых нестандартных размеров, поэтому в итоге все будет зависеть только от вашего бюджета и пожеланий.   

При подготовке материала были использованы данные с сайта matras-promtex.ru

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