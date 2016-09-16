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В Тульском кремле состоялся финал военно-патриотической акции "Первый в армии"

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16 сентября, 12:52 UTC+3
В рамках мероприятия впервые на территории кремля состоялся масштабный флешмоб "Обними кремль"
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XX военно-патриотическая акция Первого канала "Первый в армии" состоялась в Туле 15 сентября при поддержке правительства Тульской области.

В течение всего дня телеведущие Первого канала, актеры, артисты эстрады знакомились с городом оружейников, встречались с военнослужащими 106-й Тульской гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии, работниками оборонных предприятий, воспитанниками Тульского суворовского военного училища, юнармейцами, многодетными семьями и семьями военнослужащих.

Финал акции прошел на территории Тульского кремля. Здесь состоялся праздничный концерт с участием артистов эстрады и участников телепроекта "Голос". Перед туляками выступили Родион Газманов, Алексей Глызин, Анастасия Спиридонова, Михаил Мамаев, Владимир Левкин и др.

В ходе праздничного концерта с приветственным словом к участникам акции и зрителям обратился первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он поздравил туляков и гостей региона с приближающимся Днем оружейника, отметив, что Тула - оружейная столица нашего государства, его арсенал и щит. Он подчеркнул, что благодаря юбилейной, XX акции "Первый в армии" вся страна смогла убедиться в силе тульского оружия, а гости и зрители Первого канала - познакомиться с традициями региона.

"Очень символично, что этот военно-патриотический проект проходит в городе-герое Туле, на территории Тульского кремля, который никогда за всю свою историю не сдавался врагу. Это гордо и почетно", - сказал Юрий Андрианов.

Глава регионального правительства пожелал собравшимся здоровья, благополучия и новых достижений, а также поблагодарил Первый канал за проведенную акцию.

Советник генерального директора Первого канала Александр Ильин поблагодарил правительство Тульской области и туляков за радушный прием и выразил уверенность, что это не последний совместный проект, который проходит на территории Тулы и области.

В рамках акции впервые на территории кремля состоялся масштабный флешмоб "Обними кремль". Порядка тысячи туляков и гостей города рассредоточились по стенам Тульского кремля, взявшись за руки.

Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

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