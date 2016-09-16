Минобрнауки России примет свыше 1300 участников на крупнейшем научном событии года

МОСКВА, 16 сентября 2016 г. /OOO "Инконсалт К"/. 15 сентября в информационном агентстве "ТАСС" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению II Международной научной конференции "Наука будущего" и II Всероссийского научного форума "Наука будущего – наука молодых", которые Министерство образования и науки Российской Федерации проводит в Казани с 20 по 23 сентября.

Рассказывая журналистам об истории возникновения проекта и значении конференции и форума для российской науки, директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов отметил: "В 2014 году стали известны первые серьезные результаты работы программы мегагрантов правительства РФ, стартовавшей в 2010 году. Благодаря мегагрантам, по всей стране практически во всех субъектах РФ было создано 160 уникальных и серьезных лабораторий. Именно тогда и родилась идея конференции "Наука будущего", с помощью которой мы стремились сделать доступными как для мирового научного сообщества, так и для широкой общественности, потрясающие результаты работы сотен отечественных и зарубежных ученых. Это было первое научное событие подобного масштаба за несколько последних десятилетий, которое посетили более 1100 ученых. После конференции ведущие ученые выступили с инициативой – привлечь к работе молодых исследователей, которые еще только начинают свой путь в науке. И уже в 2015 году в Севастополе был организован I Международный научный форум "Наука будущего - наука молодых", на котором встретились 320 студентов и аспирантов со всей России, а также 140 ученых".

"В этом году на площадке Казанского федерального университета одновременно пройдут мероприятия и конференции и форума, в которых примут участие более 1300 участников, в числе которых свыше ста ведущих ученых из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции, США, Ирландии, Японии и других стран. Лучшие умы современной науки смогут не просто поделиться результатами своих исследований, но и узнать о последних достижениях российских ученых по целому ряду новых проектов: от коллайдера NICA в Дубне, до истории успеха первых частных инвестиций, на примере Российского квантового центра", - сообщил Салихов.

"Программа предстоящей конференции прорабатывалась более полугода. Мы стремились предоставить возможность выступления как можно большему количеству ученых, - заявил член программного комитета конференции, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Ломакин. - По сути, в Казани состоятся 10 мини-конгрессов в ключевых сферах науки, участниками которых станут самые передовые ученые и продвинутые студенты, работающие над решением важнейших проблем современного мира. Все науки взаимосвязаны, и, чтобы добиться результата в работе над одной темой, современному ученому необходимо досконально разбираться в ряде взаимосвязанных научных сфер. Вот почему сложно переоценить значение одновременного проведения Конференции и Форума для молодых ученых и студентов, которые получат хорошую возможность знакомства и совместной работы с крупнейшими мировыми учеными".

Член программного комитета, профессор Константин Агладзе подчеркнул важность поддержки молодых ученых. "Сегодня часто говорится о значении развития академической мобильности молодых специалистов, под которой подразумеваются их выезды за рубеж. Но я убежден, что в интересах развития отечественной науки, мы должны приложить максимум усилий для развития академической мобильности одаренной молодежи внутри страны, - сказал он. - Я уверен, что на предстоящем форуме по результатам конкурса студенческих работ, учеными экспертами будет отобрано очень много проектов талантливых студентов. Мы предпримем все возможное, чтобы отметить не только победителей, но и тех, в чьих работах есть потенциал для будущего роста. Эти ребята должны получить возможность прохождения стажировок, и, прежде всего на базе лабораторий, созданных по программе мегагрантов. Нужно давать возможность для развития как можно большему числу талантов, которые и являются теми «зернами», которые, прорастая, в конечном итоге, сделают отечественную науку еще более сильной".

Член программного комитета, профессор Дмитрий Иванов рассказал о значении российско-французского дня, который пройдет в рамках конференции. "Франция входит в тройку сильнейших партнеров России в сфере науки и уровень научно-технического сотрудничества между нашими странами постоянно повышается. Российско-французский день молодых ученых, в рамках секции "Наука о материалах", станет настоящим тестовым научным полигоном, в котором примут участие молодые исследователи, работающие в лабораториях, созданных по программе мегагрантов. За право принять участие в конференции ученые боролись на конкурсе, который проходил во Франции при поддержке Посольства Франции в России, Минобрнауки России и Россотрудничества", - сказал Иванов.

Продолжая тему международного научного партнерства, Сергей Салихов заметил: "Тот интерес, который проявляют российские и мировые ученые к конференции "Наука будущего", лишний раз доказывает, что Россия сегодня является крупнейшим игроком на мировой научной арене. По своей сути наука интернациональна и должна быть вне политики, и, следуя этому принципу, современная российская наука берет на себя миссию своеобразного "посла доброй воли", объединяя ученых из разных стран в стенах ведущих российских институтов. Всем этим мы закладываем устойчивый фундамент, на котором будут успешно развиваться не только научные связи между странами всего мира".

Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета профессор Данис Нургалиев рассказал журналистам о программе и мероприятиях, которые университет готовит для участников. "Современная Казань - это уникальный город, который сегодня все чаще называют третьей столицей России, - рассказал он. - Каждый год к нам приезжает более 2 млн туристов. Но кроме этого, Казань - это город студентов, настоящий наукоград. Мы очень горды тем, что именно наш университет - один из крупнейших и современных вузов России, был выбран местом проведения конференции и форума. Центральный кампус, где и будут проходить все научные мероприятия, находится в самом сердце города, рядом с Казанским Кремлем. Хочу особенно подчеркнуть, что КФУ действительно уникальный вуз, в котором действует огромное количество лабораторий мирового уровня, оснащенных самым современным оборудованием. Все дни мероприятий, по окончанию научных сессий и докладов, до глубокой ночи для участников ждет множество мероприятий: экскурсионные программы, посещение самых интересных музеев, исторический квест, и, конечно же, незабываемая "Ночь науки". Добро пожаловать в Казань!"

Подробная информация на официальном сайте конференции: http://sf-conf.ru/