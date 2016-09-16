Современный цифровой кинозал открылся в уральском городе Богдановиче

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Современный цифровой кинозал открылся в городе Богдановиче Свердловской области, сообщают в региональном министерстве культуры.

"Год российского кино дал возможность развития кинематографа даже в небольших муниципалитетах. Восемь территорий Свердловской области получили субсидию на модернизацию кинотеатров, общая сумма которой составила 40 млн руб. Для уральцев это особенно знаково, ведь на Свердловской киностудии создано множество прекрасных фильмов, наш регион – родина актеров Владимира Гостюхина, Ольги Дроздовой, Бориса Плотникова и многих других, мы по праву гордимся таким прекрасным режиссером, как Ярополк Лапшин. Думаю, что жители Богдановичского городского округа будут с удовольствием приходить в этот зал", – сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



"В этот год для кинематографа сделано как никогда много. Открытие кинозалов в населенных пунктах, где численность жителей не превышает 100 тыс. человек – действительно знаковое событие. Ведь практически нет людей, которые за свою жизнь не посмотрели хотя бы один фильм. А чтобы эти фильмы смотреть в современном формате, естественно, нужны современные кинотеатры. Открытие зала в Богдановиче – это возвращение зрителям кино, в том числе российского", – сказал министр культуры Свердловской области Павел Креков.



Как отмечал ранее губернатор Евгений Куйвашев, что в 2016 году реализован комплекс мероприятий, направленных на увеличение выпуска кинематографической продукции и продвижение киноискусства в муниципалитеты. "Год российского кино должен пройти не менее ярко, чем Год литературы", – подчеркнул глава региона.



Новый кинозал оборудован по последнему слову техники – зрители могут смотреть фильмы в формате 3D. Здесь установлен мощный цифровой проектор и многоканальная система звука. По программе российского Фонда кино на оснащение кинозала было выделено 5 млн руб. Первым фильмом, показанным в новом кинотеатре в Богдановиче, стала лента Николая Лебедева "Экипаж".

Первый объект, модернизированный по программе Фонда кино, открылся в Свердловской области в мае. Им стал кинозал в тавдинском Центре культуры "Россия". Уже работают кинозалы в поселке Буланаш, в Верхней Салде и Камышлове. На очереди открытие модернизированных кинозалов в Нижних Сергах, Ивделе и Верхотурье.



Богданович — город в Свердловской области в 100 км к востоку от Екатеринбурга. Население – около 30 тыс. человек.