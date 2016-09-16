Алексей Дюмин поздравил работников предприятий ОПК Тульской области с Днем оружейника

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Торжественное собрание, посвященное Дню оружейника, состоялось 16 сентября в Тульской областной филармонии.
Собравшихся поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что День оружейника – это особенный праздник для тульского региона.
Оборонная промышленность играет важнейшую роль в истории Тульской области и всей России.
Глава региона напомнил об основных исторических вехах развития оружейного дела в Туле. Именно на тульской земле в феврале 1712 года по указу Петра Первого был основан Тульский оружейный завод. Тульские мастера ковали оружие победы в Отечественной войне 1812 года, сыграли важнейшую роль в становлении государства в период гражданской и Великой Отечественной войн.
"Туляки заложили основу для создания новых оборонных предприятий на Урале и в Сибири, куда были эвакуированы наши заводы в 1941 году. Выдающееся мастерство и славные традиции тульских оружейников передавались от старших поколений – молодым", - напомнил врио губернатора.
Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область и сегодня входит в число лидеров оборонной промышленности. Далеко за пределами Тульской области известны наши оборонные предприятия – "КБП", "Сплав", "Стрела", "Туламашзавод", "Тульский патронный завод", "Тулаточмаш" и ряд других.
"Своим трудом вы обеспечиваете стабильность экономики региона. Вы создаете оружие, которое востребовано в России и многих других странах. Важно, чтобы традиции легендарных мастеров продолжали жить", - сказал Алексей Дюмин.
Он также отметил, что сегодня оборонно-промышленный комплекс Тульской области динамично развивается. В производство внедряются новые технологии. За последние годы в несколько раз выросли внутренние инвестиции. Открываются новые цеха и технологические линии нового поколения.
"Благодаря слаженной работе коллективов оборонных предприятий, удалось сохранить и приумножить уникальный опыт многих поколений инженеров, рабочих – достижения научной и конструкторской мысли", - констатировал глава региона.
Врио губернатора поблагодарил оружейников - работников и ветеранов тульского оборонно-промышленного комплекса, инженерно-технический и руководящий состав – за добросовестный труд и преданность своему делу. Пожелал крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
Работники и ветераны ОПК награждены за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за особые заслуги в деле создания современного вооружения и большой вклад в дело защиты Отечества Орденом Дружбы, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью Правительства РФ, а также ведомственными наградами.
Передовики производства, добившиеся высоких профессиональных успехов и внесшие значительный вклад в развитие оборонной промышленности, отмечены наградами Министерства промышленности и торговли России и ведомственными знаками отличия. Ряду оружейников присвоены звания "Заслуженный машиностроитель РФ", "Почетный машиностроитель Минпромторга РФ". Алексей Дюмин также вручил оружейникам региональные награды.
Затем состоялось награждение лауреатов премии Тульской области в сфере науки и техники имени Бориса Сергеевича Стечкина и премии имени Сергея Ивановича Мосина.
В церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области-председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, первый заместитель генерального директора – научный руководитель научно-производственного объединения "Сплав" Николай Макаровец, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев.
Юрий Андрианов поздравил оружейников с профессиональным праздником, отметив, что ежегодно растет число претендентов на присвоение премии Тульской области в сфере науки и техники имени Бориса Сергеевича Стечкина и премии имени Сергея Ивановича Мосина.
Премии получили авторские коллективы и ведущие сотрудники предприятий ОПК Тульской области.
Тульских оружейников с праздником поздравили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.