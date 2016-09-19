"Академический" признан лучшим проектом КОТ за десятилетие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Район "Академический" стал победителем в номинации "Лучший проект в области комплексного освоения территории (КОТ)" федерального конкурса на юбилейном X международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE. Форум объединил авторитетных экспертов и основных игроков рынка недвижимости, сообщают в дирекции по корпоративной и информационной политике АО "РСГ-Академическое".

"Номинация проектов КОТ стала одной из самых популярных на конкурсе. Более 15 девелоперов направили заявки на участие именно в ней. В финал также вышли "Садовые кварталы" (Интеко) и "Цветной город" (ЛСР). В итоге оргкомитет форума, оценивающий достижения и устойчивые стратегии развития компаний, присудил первое место району "Академический", который реализуется ГК "КОРТРОС" в Екатеринбурге", - сообщают в дирекции.

Проект КОТ "Академический" — крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). В районе будут проживать более 325 тыс. жителей. Строительство продлится до 2025 года. Фактически в черте Екатеринбурга строится новый город, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с комфортным микроклиматом.

Район "Академический" расположен в окружении двух лесопарков общей площадью 1200 га. От них через всю застройку проходят клинья зеленых насаждений. Благодаря этому жилые кварталы органично вписаны в природную среду.

Основной принцип девелопмента в "Академическом" — комплексность застройки. Особенностью района является развитие социальной, рекреационной и торгово-сервисной инфраструктуры. В "Академическом" возведено более 1 млн кв. м жилья, а общий проект подразумевает строительство более 9 млн кв. м жилой недвижимости. Введен в эксплуатацию крупный торговый центр с кинотеатром и фитнес-центром. Здесь действуют три школы, открыты восемь детских садов, и строятся все новые объекты социальной инфраструктуры.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

Отдел продаж:

Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31

Пн-Пт: 9.00-19.00

Сб-Вс: 10.00-17.00

Телефон +7 (343) 222-7-222