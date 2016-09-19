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Презентация исследования "Экономика Рунета 2015-2016" состоится 29 сентября

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19 сентября, 10:51 UTC+3
Материал из 1 страницы

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко, выступая на Форуме РИФ.Воронеж, анонсировал даты нового исследования "Экономика Рунета 2015-2016".

"Отмечу, что 29 сентября мы представим итоги исследования "Экономика Рунета" за этот год. В рамках проекта 2015-2016 годов методология основывается не только на анализе числа исследуемых рынков, но и общей концепции, направленной на интеграцию полученных данных с признанными методиками Всемирного банка (World Bank) и Groupe Speciale Mobile Association (GSMA). Важной особенностью исследования является выделение "мобильной составляющей" по каждому рынку в отдельности", - заявил Сергей.

В исследовании "Экономика Рунета – 2015-2016" вводится понятие Индекса экономического влияния. Индекс и его составляющие в полной мере отражают факторы экономической ситуации и геополитической конъюнктуры российского рынка высоких технологий в сравнении с и международными рынками.

"Отдельно хочется обратить внимание на роль государства. Бизнес видит эту роль, в первую очередь, в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование. Замечу, что изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013 - 2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015 - 2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов. Например, только поиска или только онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив", — сказал Сергей Плуготаренко в ходе своего выступления.

29 сентября 2016 в  12:00 в DEWORKACY (г .Москва, Бережковская наб., 6, стр. 3) состоится презентация исследования "Экономика Рунета 2015-2016", организованного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

В ходе мероприятия будет представлен отчет о состоянии интернет-экономики России, динамике ее развития, структуре рынков, точках роста и сдерживающих факторах.

В мероприятии примут участие руководители организаций, принявших самое активное участие в исследовании:

  • Сергей ПЛУГОТАРЕНКО, Директор РАЭК
  • Герман КЛИМЕНКО, Советник Президента, Председатель Совета ИРИ
  • Леонид ЛЕВИН, Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи
  • Алексей ВОЛИН, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций
  • Алексей ЧУКАРИН, Руководитель аналитического подразделения ДИТ Москвы

Исследование проводится пятый год подряд, его основная задача – оценить текущее состояние и выявить тенденции развития российских рынков интернет-бизнеса. В этом году один из блоков анкеты посвящен экономическому кризису и его влиянию на российскую интернет-индустрию (на дальнейшее развитие индустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития).

Исследование показывает динамику проникновения (распространения) Интернета в России; Анализирует факторы, оказывающие влияние на развитие Интернета в регионах Российской Федерации; Характеризует развитие и дает оценку объемов и состояния следующих основных российских интернет-рынков в исследуемом периоде

ВНИМАНИЕ!
​Для участия в мероприятии - необходима аккредитация: https://runet-id.com/event/presentation-research2016 или на почту pr@raec.ru (конт. представитель: Екатерина Демкина, руководитель Пресс-службы РАЭК)

Подробнее об исследовании: http://экономикарунета.рф

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