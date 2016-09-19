Бизнес-школы РАНХиГС возглавили Народный рейтинг – 2016

Москва, 19 сентября 2016 г. /РАНХиГС/. Портал "МВА в Москве и России" опубликовал седьмой Народный рейтинг лучших российских бизнес-школ.

Две структуры в составе РАНХиГС – Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) и Институт общественных наук (программа МВА&EMBA Kingston) заняли 1 место. Опубликованный рейтинг повторяет успех 2015 г., по результатам которого данные институты РАНХиГС также были первыми.

В 2016 г. обе школы улучшили свои результаты и набрали одинаковое количество баллов – 17,52 (в 2015 г. у Kingston MBA было 17,24 балла, у ИБДА – 17,21). В суммарный результат включены данные анкетирования выпускников, которое проходило по нескольким направлениям – увеличение дохода, карьерный рост, деловые связи, личностное и профессиональное развитие. По критерию "рост доходов"Институт бизнеса и делового администрирования демонстрирует самый высокий показатель – 4,33 балла, что вполне закономерно: на протяжении последних лет ИБДА неизменно лидирует в рейтинге MBA.SU, составленном на основании увеличения доходов выпускников. Программа МВА&EMBA Kingston ИОН РАНХиГС стала лидером по критерию "карьерный рост"с результатом в 4,35 балла.

В тройке лидеров Народного рейтинга МВА также представлены еще две бизнес-школы Академии. Так, Школа IT-менеджмента Экономического факультета РАНХиГС продемонстрировала результат в 17,22 балла и заняла третью строчку в рейтинге (в 2015 г. Школа занимала 2 место, но с меньшим количеством баллов – 17,06). Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС, как и в прошлом году, находится на 3 месте. Школа улучшила свой результат с 16,92 до 17,22 балла.

Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС занимает 4 место с результатом 16,75 балла.

Рейтинг составлен на основании независимого анкетирования выпускников программ МВА, которое проходило с марта по июнь на портале "МВА в Москве и России". В опросе 2016 г. приняло участие свыше 900 выпускников 2012–2014 гг. выпуска из 41 российской бизнес-школы 6 городов.

Проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов отметил: "Результаты Народного рейтинга – закономерны. Президентская академия, в состав которой входят перечисленные бизнес-структуры и программы, является ведущим управленческим университетом России, имеющим широкое международное признание. Причем этот лидирующий статус на российском рынке бизнес-образования Академия удерживает уже несколько десятилетий подряд. Хочу обратить внимание, что голосующие выпускники по преимуществу являются представителями самой объективной и не ангажированной страты российского образовательного рынка, страты B2C, где клиенты сами выбирают бизнес-школу и оплачивают обучение из своего кармана. Их карьерная динамика и впечатляющий рост доходов после обучения на МВА показывают, что отмеченные в рейтинге лучшие российские МВА, как правило, уже имеющие российский и международный знаки качества – аккредитации АМВА International и НАСДОБР, реально ориентированы на практику. Что они дают практический инструментарий и технологии, необходимые менеджерам, бизнесменам и предпринимателям для развития лидерского потенциала и успеха на рынке".

Декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян подчеркнул: "По росту доходов и деловым связям ВШКУ входит во вторую группу лидеров – для нас это приоритетно, и мы будем стараться выйти на 1 место. Мы усиливаем коммуникации между слушателями за счет проведения слетов выпускников в Москве и регионах. Готовится первый форум наших выпускников в Казахстане. Начали регулярно проводить нетворкинг-завтраки. На рост доходов наших выпускников влияет увеличение числа практикоориентированных курсов. Эти курсы ведут наши преподаватели, которые являются бизнес-консультантами. Начали активно работать бизнес-клубы наших флагманских программ МВА, ЕМВА и DBA. Их цель – обмен опытом и знакомство с лучшей практикой наших слушателей в Москве и регионах России, а также в Казахстане. Устойчивому развитию Школы помогают международные аккредитации и рейтинги".

Декан Факультета международных программ ИОН РАНХиГС Маргарита Перепелица отметила: "Этот рейтинг дает нам всем понять, что наши усилия и затраты ресурсов не напрасны. Я хотела бы отметить профессионализм и скрупулезность специалистов портала “MBA в Москве и в России”, потому что только этот рейтинг принимает к рассмотрению все известные в России бизнес-школы и дает объективную оценку эффективности бизнес-образования для своих выпускников. Международные программы – это особенная тема. Существующие почти 20 лет в России программы MBA&EMBA Kingston/РАНХиГС пережили все три этапа кризиса и благодаря сложившимся тесным отношениям с нашим партнером – Kingston University London – не понизили уровня образования, сохранив его качество и престиж. Этот рейтинг мотивирует бизнес-школы постоянно улучшаться, идти в ногу с ожиданиями бизнеса и предлагать именно то, что хотят получить на сегодняшний день управленцы компаний и корпораций".

Место Бизнес-школа Сумма баллов Рост дохода Карьерный рост Деловые связи Профессиональ-ное развитие 1 ИБДА 17.52 4,33 4.12 4.13 4.94 1 ИОН (МВА&EMBA Kingston) 17.52 4.25 4.35 4.25 4.67 3 Школа IT-Менеджмента ЭФ 17.22 4.11 4.14 4.31 4.90 3 ВШКУ 17.21 4.19 4.23 4.17 4.62 4 ВШФМ 16.75 4.10 3.95 3.85 4.85