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РВК и рабочая группа НТИ "ТехНет" запускают технологические конкурсы

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19 сентября, 11:34 UTC+3
Материал из 1 страницы

Москва, 19 сентября 2016 г. /РВК/. В рамках крупнейшего в России и в Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS, РВК совместно с рабочей группой Национальной технологической инициативы ‪(НТИ) по передовым производственным технологиям "ТехНет" проведет серию технологических конкурсов.

Конкурсы проводятся в интересах компаний, входящих в состав рабочей группы "ТехНет". Целями конкурса является привлечение внимания к ключевым для развития российской промышленности технологическим направлениям, а также выявление актуальных приоритетов в развитии производственных технологий в соответствии с запросами компаний – технологических лидеров России.

В настоящее время объявлены первые два конкурса с задачами по использованию и созданию передовых производственных технологий: оптимизировать кронштейн по массе и разработать альтернативные методы производства корпуса подшипника авиационного двигателя.

Потенциальными участниками конкурса являются студенты, аспиранты, научные сотрудники, технологические предприниматели и инженерные бюро. В ноябре лидеры рабочей группы "ТехНет" определят победителей, которые получат денежные призы в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Кроме того, конкурсанты с самыми высокими оценками получат возможность продолжить сотрудничество с компаниями рабочей группы НТИ.

"Обе задачи, которые мы отобрали на конкурс, не случайны и достаточно типичны для высокотехнологичных компаний. Их решение уже в ближайшем будущем станет рутиной. Поэтому для участников конкурса – это способ оценить свою конкурентоспособность, – комментирует Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию НПО "Сатурн" и член рабочей группы "ТехНет". – Одна из задач – разработка технологии для корпуса подшипника – из числа технологических вызовов. Компаний, которые могут решить эту задачу, в мире не больше трех. Поэтому это еще и способ проверить свой уровень компетенций. Оценивать работу конкурсантов будут специалисты компаний, входящих в нашу рабочую группу. Одновременно с оценкой будет проходить и отбор партнеров для дальнейшей совместной работы или рекрутинг будущих сотрудников".

Для участия необходимо ознакомиться с условиями проведения конкурсов (http://generation-startup.ru/about/tech-contest/), подать заявку на участие в акселераторе GenerationS, зарегистрироваться и предложить свое решение задачи до 15 октября. Подать заявку может любой участник старше 18 лет индивидуально или в составе команды.

"Подобные конкурсы имеют большое значение для вовлечения высококлассных специалистов в процесс генерации оригинальных идей по решению тех или иных задач корпораций, — рассказывает Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора — директор по развитию РВК и идеолог GenerationS. — В рамках GenerationS планируется запустить линейку подобных конкурсов для наших партнеров из числа корпораций, поскольку для них это наиболее простой способ привлечения компетенций и технологий на орбиту компании. Мы надеемся, что участниками конкурсов станут люди из самых разных сфер: инженеры, дизайнеры, маркетологи, студенты – и что результатом их совместного творчества станут проекты, которые можно будет реализовать на базе крупных российских компаний".

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