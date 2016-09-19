Все желающие были приглашены на борт парусников в Новороссийске

Москва, 19 сентября. /Пресс-служба регаты/. 17 сентября в Новороссийске все желающие смогли подняться на борт парусников, участвующих в "СКФ Черноморской регате больших парусников 2016". Пока горожане и гости Новороссийска гуляли по палубам знаменитых парусников, их экипажи во главе с капитанами участвовали в соревнованиях за звание команды-чемпиона.

С 10 час. утра парусные суда принимали всех желающих на борт. Жители и гости Новороссийска смогли посетить 90-летий "Крузенштерн", фрегат "Надежда" (победитель "СКФ Черноморской регаты парусник 2016") и самый быстрый парусник мира класса "А" "Мир". Жителей также приветствовали румынский Adornate, болгарские Royal Helena и Kaliakra и парусник Atyla республики Вануату. Всего парусники посетило более 12 тыс. человек.

В первой половине дня прошли командные соревнования, в которых приняли участие экипажи четырех российских парусников класса "А": "Крузенштерна", "Надежды" и "Мира", а также польского парусника Pogoria и болгарского Kaliakra. Моряки соревновались в четырех видах спорта: мини-футболе, волейболе, уличном баскетболе и традиционном перетягивании каната. Участники боролись за первое место в каждом виде спорта, а также за кубок по результатам командного зачета. На спортивных площадках царила дружественная атмосфера, а команды разных парусников болели друг за друга.

Абсолютным чемпионом стала команда "Крузенштерна", которая победила в соревнованиях по мини-футболу и уличному баскетболу. Команда получила почетный Кубок чемпионов. В соревнованиях по волейболу "Крузенштерн" стал вторым, уступив первое место "Надежде". Самым зрелищным стало состязание по перетягиванию каната, во время которого команды показали, что значит настоящая слаженная работа.

Все участники получили грамоты, медали и памятные призы.

18 сентября Новороссийск ожидают праздничные мероприятия в рамках регаты, а также торжественный парад экипажей по улице Новороссийской республики до памятника Брежневу. Вечером в 18:30 состоится награждение команд-победителей гонки Констанца - Новороссийск, после которого всех гостей ожидает праздничный концерт в честь Дня города #ЯвритмеРоссии на Морвокзале. Мероприятия завершатся праздничным салютом в 22:00.

I. Организаторы регаты:

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты:

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты:

Генеральный медиапартнер ТАСС – главное информационное агентство регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" – ведущее отраслевое информационное агентство регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке:

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" www.rgo.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийск www.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ "ВПО ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова" www.aumsu.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Новороссийске проходят при поддержке:

ПАО "НМТП" http://www.nmtp.info/ncsp/

АО "Флот НМТП" http://www.nmtp.info/fleet/

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке:

АО "Морпорт Сочи" http://www.morport-sochi.ru/

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО «Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группа компаний Bosco http://boscofamily.ru/

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы регаты:

Официальная группа регаты в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook - www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram —www.instagram.com/tallshipsrussia