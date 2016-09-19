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Малый театр открыл зарубежную программу "Большие гастроли 2016"

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19 сентября, 11:47 UTC+3
В Ташкенте зрители увидели спектакль "Правда хорошо, а счастье – лучше"
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Москва, 19 сентября 2016 г. / Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности/. 16 и 17 сентября в Ташкенте гастроли Малого театра открыли зарубежную программу Федерального центра поддержки гастрольной деятельности "Большие гастроли 2016". Зрители увидели спектакль "Правда хорошо, а счастье – лучше".

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности был учрежден Министерством культуры Российской Федерации для формирования, координации и реализации полномасштабных театральных гастролей. Программа Центра "Большие гастроли" реализуется с 2014 года. За три года более 500 тысяч зрителей в регионах России увидели спектакли ведущих российских театров, география гастролей - от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского.

В 2015-м году Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности начата еще одна важнейшая программа – по взаимодействию с русскоязычными театрами за рубежом. Задача зарубежной программы Федерального центра – открыть пути для профессионального сотрудничества, расширить зрительскую аудиторию. Русским театрам, работающим за пределами России, жизненно необходима непосредственная связь с русскими языком и культурой. Именно поэтому зарубежная программа состоит из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России.

Гастроли театров в рамках зарубежной программы "Большие гастроли 2015" прошли с большим успехом, не менее интересные события ожидают зрителей в 2016 году.  Гастроли Малого театра – в Республике Узбекистан, в Казахстане – гастроли МХТ имени А.П. Чехова, Республика Азербайджан принимает Театр Маяковского. В России – гастроли Русского театра имени М. Горького из Астаны, Тбилисского русского театра имени А.С. Грибоедова, Ереванского русского театра имени К.С. Станиславского, Минского драматического театра имени М. Горького, театра "Донбасс опера", Луганского театра "На Оборонной", Луганской филармонии. Спектакли, представленные в рамках зарубежной программы "Большие гастроли 2016", предназначены для самого широкого круга зрителей.

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