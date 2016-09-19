В столице Зимней универсиады-2019 отпразднуют Международный день студенческого спорта

КРАСНОЯРСК, 19 сентября 2016 г. /Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019/. 20 сентября во всем мире впервые пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню студенческого спорта, который был объявлен ЮНЕСКО. В столице Зимней универсиады-2019 пройдет несколько мероприятий, посвященных этому событию.

В красноярских высших учебных заведениях и колледжах для первокурсников проведут "Уроки Универсиады" и расскажут о работе Штабов студенческих игр. 19 сентября в 17.50 мероприятие состоится в Сибирском федеральном университете, 20 сентября в 12.00 – в кооперативном, в 13.15 – в педагогическом колледже №2, в 14.00 – в финансово-экономическом колледже и монтажном колледже, в 16.00 – в Красноярском государственном педагогическом университете (ул. Лебедевой, 89, ауд. 304); 21 сентября в 10.00 – в пищевом техникуме (ул. Партизана Железняка, 13), в 14.00 – в техникуме гостеприимства и сервиса (пр. Металлургов, 4) и Красноярском колледже олимпийского резерва (ул. Охраны труда, 20), в 14.15 – в техникуме сферы услуг и предпринимательства (ул. Рокоссовского, 17), в 16.00 – в Сибирском государственном аэрокосмическом университете (актовый зал Аэрокосмического колледжа). Студенты, которые активно проявят себя на этих уроках, примут участие в экскурсиях по объектам Студенческих игр, которые пройдут с 22 по 24 сентября.

20 сентября в 15.00 праздничная программа, посвященная Международному дню студенческого спорта, начнется на острове Татышев на поляне перед Шатром Зимней универсиады. Гостей встретят талисман Зимней универсиады 2019 U-лайка и волонтеры. Для команд красноярских вузов, в составе которых будут и иностранные студенты, проведут спортивный квест. Каждой команде выдадут маршрутный лист, согласно которому участникам необходимо будет посетить пять – шесть локаций. В завершении квеста всех ждет финальное задание. После подведения итогов команда-победитель получит кубок.

25 сентября на острове Татышев пройдут соревнования среди студентов вузов по нескольким дисциплинам: спортивное ориентирование, настольный теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол. Команды победителей будут награждены специальными кубками и сувенирной продукцией.

В этот же день любители активного образа жизни отпразднуют Всероссийский день бега "Кросс нации". Официальное открытие – в 12.00. Затем в 12.30 будет дан старт массовому забегу на 2019 метров.

С 12.00 до 17.00 на площадке перед Шатром Зимней универсиады будут работать интерактивные площадки. Талисман студенческих игр-2019 U-Лайка в 12.50 проведет разминку для участников детского забега. В течение дня здесь пройдут спортивные викторины, веселые старты, турниры по настольному хоккею, аэрохоккею и керлингу, мастер-класс по капоэйре с показательными выступлениями, флэшмобом с участием U-лайки. Кроме того, всех желающих угостят коктейлем здоровья "Сбитнем", а также предложат сделать забавные фото на память в фотобудке.

Для справки

В 2015 году ЮНЕСКО объявила 20 сентября Международным днем студенческого спорта (МДСС) с целью сохранения спортивной деятельности в высших учебных заведениях, а также для продвижения этических норм, ценностных установок, противодействия использованию допинга, принципов фэйр-плей, физической культуры, здорового образа жизни, качественного физического воспитания и т.д. Этот праздник будет способствовать развитию студенческого спорта в мире и популяризации занятий физической культурой и спортом как на уровне факультетских соревнований, так и на уровне мировых спортивных событий. МДСС является идеальной платформой для продвижения ценностей и деятельности FISU.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-758-2019, Юлия Романюк; 8-923-334-2019 Ксения Шилова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)