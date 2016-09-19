Стартовал российский этап "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016"

Москва, 19 сентября. /Пресс-служба регаты/. 16 сентября в Новороссийске состоялось торжественное открытие российского этапа "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016", которая во второй раз проходит в акватории Черного моря. Утром на борту знаменитого российского учебного парусника-рекордсмена "Мир" прошла пресс-конференция, участие в которой приняли:

• президент ПАО "Новошип" (входит в группу"Совкомфлот") Юрий Цветков,

• и. о. главы г. Новороссийска Игорь Дяченко,

• председатель "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016", представитель Всемирной Ассоциации учебных парусников Sail Training International (STI) Робин Снук-Хургронье,

• заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай,

• исполнительный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Лаврищев,

• председатель Новороссийского местного отделения РГО Евгения Камбарова.

"СКФ Черноморская регата больших парусников" впервые прошла в акватории Черного моря в 2014 году. Участники пресс-конференции обратили особое внимание на то, что мероприятие становится для жителей и гостей Сочи и Новороссийска доброй традицией. "Надеюсь, что регата будет проходить у нас на постоянной основе. Это мероприятие очень нужно и нашему городу, и региону, и всей стране", - отметил Игорь Дьяченко.

Количество участников регаты в 2016 году по сравнению с 2014 годом, увеличилось на 30%. В 2014 году в регате участвовало 17 судов, в этом году в гонке принимает участие 26 парусников, среди которых знаменитые российские учебные парусные суда "Мир", "Надежда" и барк "Крузенштерн", которому в этом году исполнилось 90 лет.

Парусные регаты имеют огромное значение в системе учебной подготовки курсантов морских вузов. Юрий Цветков, президент ПАО "Новошип", поприветствовал участников и гостей регаты, отметив, что решение посвятить себя морю – одно из важнейших в жизни курсантов.

"Мы гордимся тем, что международная гонка учебных парусных судов проходит в нашей акватории уже во второй раз. Титульный спонсор регаты - группа компаний "Совкомфлот", в которую входит и Новороссийское морское пароходство, всегда поддерживает начинания, связанные с повышением престижа профессии моряка, совершенствования профессионального образования. В рамках сотрудничества с российскими морскими вузами Группа компаний СКФ оказывает поддержку учебным парусникам "Миру" и "Надежде" (победителю “СКФ Черноморской регаты больших парусников-2014”). "Новошип" активно содействует развитию детского и юношеского парусного спорта. В рамках этой поддержки ежегодно проводятся соревнования среди детей "Юнга-Трофи", а также регата "СКФ Новошип Трофи - Кубок Черного моря". Мы уверены, что регата открывает новые возможности для реализации нашей кадровой стратегии – способствует привлечению молодежи под флаги российских судоходных компаний и воспитанию ее в духе морской культуры", - подчеркнул Юрий Цветков.

Как отметил Александр Пошивай, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, "ничто не воспитывает моряка так, как работа на парусном судне, ничто так не учит курсантов, как штормовое море. Для нас важно, чтобы эта практика закрепила ту мотивацию, с которой курсанты поступали в учебное заведение".

Особую роль парусных регат в воспитании молодежи выделил и Робин Снук-Хургронье, председатель "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016": "Мы верим, что незабываемый опыт участия в регате может повлиять на воспитание лучших качеств молодых людей. Мы также хотим, чтобы люди из разных стран, разных культур собирались вместе на регате. Это наша миссия международной дружбы и взаимопонимания между людьми".

Парусные регаты также способствуют развитию черноморских портов. Андрей Лаврищев, исполнительный директор ФГУП "Росморпорт", отметил, что участие предприятия в регате не сводится только к подготовке парусников, но и к серьезной реконструкции причалов в портах Новороссийск и Сочи.

В завершение пресс-конференции участники ответили на вопросы журналистов. О связи между современным флотом и парусниками рассказал Юрий Цветков: "С парусников начиналась история флота. Именно на парусниках закаляется характер. Это настоящая командная работа, настоящее испытание для мужчин".

После пресс-конференции ее участники поднялись на палубу "Мира" и приняли участие в торжественной церемонии гашения почтовой марки, специально выпущенной ФГУП "Издатцентр "Марка" к началу мероприятия.

После этого состоялась официальная торжественная церемония открытия "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016", на которой Робин Снук-Хургронье по традиции передал Игорю Дьяченко флаг регаты. После церемонии был открыт свободный доступ на суда для всех желающих.

В Новороссийске мероприятия регаты продлятся до 19 сентября. В этот день регаты жители и гости города увидят торжественный Парад парусов, после которого парусники вступят в гонку до Сочи.

I. Организаторы регаты:

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты:

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты:

Генеральный медиапартнер ТАСС – главное информационное агентство регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" – ведущее отраслевое информационное агентство регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке:

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"www.rgo.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийскwww.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ "ВПО ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова" www.aumsu.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Новороссийске проходят при поддержке:

ПАО "НМТП" http://www.nmtp.info/ncsp/

АО "Флот НМТП" http://www.nmtp.info/fleet/

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке:

АО "Морпорт Сочи" http://www.morport-sochi.ru/

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО «Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группа компаний Bosco http://boscofamily.ru/

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы регаты:

Официальная группа регаты в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook - www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram —www.instagram.com/tallshipsrussia