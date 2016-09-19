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Брендинг регионов обсудят на Рекламном форуме в Нижнем Новгороде

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19 сентября, 11:55 UTC+3
Мероприятие посетят свыше 100 экспертов отрасли из 20 регионов России
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© Пресс-служба бизнес-саммита

Нижний Новгород, 19 сентября 2016 г. /Пресс-служба бизнес-саммита/. Рекламный форум пройдет в Нижнем Новгороде в рамках V Международного бизнес-саммита 22-23 сентября 2016 года.Центральными мероприятиями Форума станут XVII ежегодная конференция "Региональный брендинг как способ повышения инвестиционной и туристской привлекательности территории (дестинации)" и выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы "Социальная ответственность и социальные коммуникации".

Деловая программа включает проведение круглых столов, посвященных взаимосвязи региональных брендов и инвестиционной привлекательности территорий, а также роли НХП в туристской составляющей регионов.

На Форум приглашены представители Правительства Российской Федерации, ТПП РФ, ФАС России и его территориальных управлений, региональных и муниципальных органов власти, лидеры общественных организаций в сфере туристского и гостиничного бизнеса, маркетинговых коммуникаций, рекламного бизнеса из более 20 регионов России. Планируется, что мероприятие посетят свыше 100 экспертов отрасли.

Участники мероприятия получат актуальную информацию о современных достижениях технологий брендинга территорий, маркетинговых коммуникаций и рекламы, основных изменениях и перспективах туристского и инвестиционного рынков, законодательных инициативах в сфере развития социальной рекламы.

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