Брендинг регионов обсудят на Рекламном форуме в Нижнем Новгороде

Стартовал российский этап "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016"Новости партнеров 19 сентября, 11:56
Брендинг регионов обсудят на Рекламном форуме в Нижнем НовгородеНовости партнеров 19 сентября, 11:55
Все желающие были приглашены на борт парусников в НовороссийскеНовости партнеров 19 сентября, 11:45
В столице Зимней универсиады-2019 отпразднуют Международный день студенческого спортаНовости партнеров 19 сентября, 11:39
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимнымиМеждународная панорама 19 сентября, 11:32
Фетисов: комиссия Смирнова должна сделать многое за короткий периодСпорт 19 сентября, 11:31
Мособлизбирком: явка на выборах в Госдуму в Подмосковье превысила 37%Политика 19 сентября, 11:30
В Челябинской области возбуждено дело по факту стрельбы на избирательном участкеПолитика 19 сентября, 11:23
Дмитрий Гудков победил на избирательном участке в посольстве РФ в ВашингтонеПолитика 19 сентября, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Нижний Новгород, 19 сентября 2016 г. /Пресс-служба бизнес-саммита/. Рекламный форум пройдет в Нижнем Новгороде в рамках V Международного бизнес-саммита 22-23 сентября 2016 года.Центральными мероприятиями Форума станут XVII ежегодная конференция "Региональный брендинг как способ повышения инвестиционной и туристской привлекательности территории (дестинации)" и выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы "Социальная ответственность и социальные коммуникации".
Деловая программа включает проведение круглых столов, посвященных взаимосвязи региональных брендов и инвестиционной привлекательности территорий, а также роли НХП в туристской составляющей регионов.
На Форум приглашены представители Правительства Российской Федерации, ТПП РФ, ФАС России и его территориальных управлений, региональных и муниципальных органов власти, лидеры общественных организаций в сфере туристского и гостиничного бизнеса, маркетинговых коммуникаций, рекламного бизнеса из более 20 регионов России. Планируется, что мероприятие посетят свыше 100 экспертов отрасли.
Участники мероприятия получат актуальную информацию о современных достижениях технологий брендинга территорий, маркетинговых коммуникаций и рекламы, основных изменениях и перспективах туристского и инвестиционного рынков, законодательных инициативах в сфере развития социальной рекламы.