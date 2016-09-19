На Retail Business Russia 2016 пройдет секция, посвященная маркетплейсам

Москва, 19 сентября 2016 г. 22 и 23 сентября в Москве пройдет крупнейший саммит розничной торговли Retail Business Russia & EAEU 2016. Каждому направлению ритейла на саммите посвящена специальная программа. Одна из важных секций для рынка e-commerce - "Маркетплейсы. Как развивать этот канал продаж" состоится в первый день саммита. Доля маркетплейсов и крупных онлайн-игроков в e-commerce растет непрерывно. На секции обсудим, как маркетплейсы конкурируют друг с другом и как развивать онлайн-бизнес вместе с ними. В дискуссии участвуют Иван Хмелевской, генеральный директор Inmyroom, Юлиана Гордон, генеральный директор Аizel.ru, Флориан Янсен, управлящий директор и сооснователь Lamoda, Максим Фалдин, генеральный директор LittleGentrys.

Один из ключевых участников сессии Евгений Кузьменко, директор по продуктам для магазинов и партнеров, и.о. Коммерческого директора Яндекс.Маркета, ответил на несколько вопросов накануне саммита Retail Business Russia.

- Чем магазины при СРА-модели могут конкурировать на Яндекс.Маркете кроме цены? Как повысить эффективность продаж на агрегаторе?

Кроме цены магазин может конкурировать на дополнительных местах размещения, которые будут запущены уже осенью. Например, если у магазина есть офлайн-точки продаж, он может указать, что товар доступен для самовывоза уже сегодня, и мы покажем это на карте. Магазин может размещать товар в тех регионах, где сейчас мало предложений и продавать его там.

В ряде категорий, где карточки товаров формируются автоматически, дополнительным преимуществом будет качественное описание товара, хорошие фотографии.

Также существует программа, где магазин может указывать скидки на свои товары, если у него проходит акция. В следующем году мы сделаем "комплекты", когда можно будет указать, что в подарок к товару идут какие-то аксессуары или бонусы.

- На этом поле становится все больше участников. Какие тренды в развитии маркетплейсов вы видите?

Одним из основных трендов становится то, что многие офлайн и онлайн-игроки рассматривают для себя модель маркетплейса как возможность расширить свою товарную матрицу и дополнительно монетизировать клиентскую базу. Но пока не видно, есть ли успехи в этом направлении. Также расширяется число товарных категорий - если раньше основным товаром маркетплейсов была электроника, то сейчас люди покупают через интернет абсолютно все.

- Для каких магазинов выгодна CPA-модель (по результатам тестового периода)? Сохранится ли CPC-модель в перспективе или со временем все покупки будут осуществляться без перехода на сайт продавца?

СРА модель подходит всем магазинам. В этой модели важно уметь принимать заказ в указанные в правилах сроки и доставлять его клиенту. Сейчас мы контролируем этот параметр и в СРС модели, так что особого отличия произойти не должно. СРС модель в перспективе уйдёт совсем. Все заказы будут совершаться на нашей площадке, и магазин будет получать только готовый заказ, а не трафик, как это происходит сейчас.

Однако для некоторых категорий товаров СРА неприменима. Это такие категории, где для совершения заказа требуется контакт с магазином, например, мебель по индивидуальному заказу, и другие товары, которые изготавливаются под требования покупателя. Для таких категорий мы разработаем новые способы передачи заказов.