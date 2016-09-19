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Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространстве

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19 сентября, 13:25 UTC+3
Кибербезопасность стала одним из важнейших направлений в национальной безопасности, о чем свидетельствует беспрецедентное число кибератак на официальные сайты госучреждений и информационные системы
Материал из 1 страницы
© АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Вышел в свет новый номер журнала "Technowars", издаваемый научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ). Он посвящен "пятой среде" для ведения военных действий – киберпространству, и обеспечению безопасности в этой сфере, сообщили в пресс-службе НПК.

"Проблема кибербезопасности с каждым годом становится всё актуальнее. В 2014 году в России было отмечено беспрецедентное количество кибератак на официальные сайты госучреждений и информационные системы - около 74 млн. Несмотря на снижение количества попыток взлома с затуханием украинского конфликта до 24 млн в 2015 году, кибербезопасность остается одним из важнейших направлений деятельности в обеспечении национальной безопасности", - констатируют в корпорации.

"В киберпространстве сложно установить, кто одерживает верх, а кто терпит поражение в информационной войне. В материалах нового номера "Technowars" обсуждается, какие критерии оценки применимы в этой сфере, какие методы "боевых действий" существуют в киберпространстве, как обеспечить кибербезопасность государства, и как новые технологии виртуального пространства могут влиять на реальное поле боя", - сообщают в НПК.

Technowars – первый и единственный в России журнал, посвященный наиболее важным событиям, связанным с мировыми лидерами в разработке и производстве всех видов вооружений и военной техники, самым передовым разработкам в сфере ОПК.

Основная задача проекта – формирование единого коммуникационного центра знаний о российской наукоемкой промышленности, позволяющего удобно отслеживать новости оборонной отрасли, следить за мировыми конкурирующими разработками, обмениваться мнениями.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро в России и Европе. Головное предприятие — "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100 процентов акций корпорации принадлежат государству.

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