"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизации

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"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
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Предприятие холдинга "Швабе" модернизировало полировально-доводочное оборудование для обработки оптических деталей приборов, что принесло экономический эффект в размере более 3,6 млн рублей. С его запуском в эксплуатацию качество полировки выросло на 10%.
Оборудование модернизировано на предприятии холдинга "Швабе" – Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в рамках реализации плана технического перевооружения на 2016 год. В частности, была проведена замена всей электроники и системы управления, а также выполнен капитальный ремонт механической части. С помощью данного оборудования специалисты оптического производства осуществляют шлифовку и полировку деталей разной формы – призм и пластин для оптико-электронных приборов.
"В ходе выполнения работ по техперевооружению в указанном цехе было модернизировано пять единиц оборудования. Это способствовало повышению производительности участка на 5% и увеличению периода безремонтной работы до пяти лет. Сегодня точностные параметры станков соответствуют уровню нового оборудования. Кроме того, качество обработки оптики повысилось на 10%. А благодаря проведению модернизации специалистами ремонтно-механического участка завода был достигнут экономический эффект в размере более 3,6 млн рублей", – отметил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.
К концу 2016 года на ЗОМЗ планируются к запуску еще три единицы обновленных сферошлифовальных станков и один шлифовально-полированый, что даст дополнительный рост показателей производства.
Завод имеет отдельный ремонтно-механический участок полного цикла с высококвалифицированным составом специалистов. Он оснащен комплексом технологического оборудования для изготовления запасных частей к станкам. На данном участке осуществляется модернизация заводского оборудования, включая ремонт и восстановление отдельных узлов и механизмов. В 2015 году выгода от ее реализации превысила 7 млн рублей.