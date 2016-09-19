Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культур



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября 2016 г. /Пресс-служба фестиваля "Недели Северных стран в Петербурге"/. В Генеральном консульстве Финляндии 20 сентября состоится презентация мероприятий предстоящего столетия независимости Финляндии, которое будет отмечаться в 2017 году. Среди участников – руководители национального балета, национальной оперы, национальной галереи и Симфонического оркестра радио.

21 сентября в рамках IX Петербургского международного инновационного форума пройдет семинар "Зеленые стартапы в экомобильности". С 21 по 23 сентября Северные страны будут представлены на общем информационном стенде экспозиции "Глобальные партнеры Санкт-Петербурга" совместно с Комитетом по внешним связям.

22 сентября фестиваль представляет уникальный концерт-импровизацию джазовых музыкантов из Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Окончательная программа концерта не будет известна до выхода музыкантов на репетицию - так договорились между собой участники коллектива. Таким образом, сохраняется интрига и сама суть джаза - импровизационность и уникальность объединения музыкантов из разных стран.

В субботу, 24 сентября, генеральные консульства Финляндии и Швеции, Институт Финляндии и Датский институт культуры откроют свои двери и пригласят всех желающих узнать о возможностях образования, встретиться с писателями, принять участие в уроках языков.

В этот же день состоится ежегодный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже". Фестиваль посвящен Году кино в России, а также приурочен к Европейскому дню языков. Фестиваль организован историко-информационной службой Государственного Эрмитажа (сектор по работе с волонтерами), научно-методическим отделом "Школьный Центр" Эрмитажа, а также генеральными консульствами и культурными институтами стран-членов ЕС при поддержке Представительства Европейского Союза в России. Северные страны организуют общий информационный стенд, творческие мастер-классы для детей и взрослых, предложат кинопоказы, викторины, лекции и встречи, выставки.

Программа подготовлена Генеральными консульствами Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании в Санкт-Петербурге, Посольством Исландии в России, Институтом Финляндии и Датским институтом культуры при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Полная программа фестиваля: nordicweeks.ru

Контакты:

Андрей Анисимов, координатор фестиваля, Датский институт культуры,

тел.: 8 (812) 571-74-66

e-mail: Andrey.Anisimov@danishculture.ru