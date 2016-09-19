Художница Лилия Славинская передала в дар СПбГУ 12 полотен о Северном полюсе

Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
Генеральный директор Новосибирской филармонии уволена со своего постаСибирь 19 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября 2016. /Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета/. Лилия Славинская начала заниматься живописью в 27 лет. Сначала она преподавала в учебных заведениях Калуги, потом занялась выставочной деятельностью. Сегодня Лилия является членом Русского географического общества, руководит галереей "Les Oreades — Ореады", путешествует и пишет картины. Ее работы, уникальные сочетанием художественной и научной ценности, широко известны во всем мире. Так, в 2017 году по приглашению Постоянного представительства РФ при ООН Лилия Славинская представит свои картины в Женеве.
Значительная часть работ художницы посвящена поездкам в Арктику, Антарктику и Гималаи. Целую серию живописных полотен она создала в 2014 году во время экспедиции, целью которой была очистка арктических берегов от мусора. Картины, написанные на острове Земля Александры архипелага Земля Франца Иосифа, рассказывают о жизни людей и животных, а также о природе Арктического региона. Автор создает художественный образ Арктики, стремясь запечатлеть в своих полотнах красоту вечной мерзлоты, пока деятельность человека и глобальное потепление не привели к необратимым изменениям этих пейзажей.
"Я тоже ученый, просто изучаю планету с другой стороны, — рассказала Лилия Славинская. — Я человек, который стремится к дальнему горизонту и хочет увидеть, что находится за ним. В течение семи месяцев я работала в Антарктиде и создала около 500 работ в живописи и графике. В основном, это айсберги, пейзажи и уникальный животный мир этого континента. Затем я решила обязательно попасть в Арктику, чтобы увидеть отличия двух полюсов мира глазами художника и показать их людям".
Двенадцать картин из "арктической" серии, а также ряд фотографий, сделанных в рамках путешествия, художница преподнесла в дар Санкт-Петербургскому государственному университету. Церемония передачи полотен состоялась в рамках проведения первого конгресса UArctic в СПбГУ. Также на площадке конгресса была организована выставка картин Лилии Славинской — увидеть их смогли все участники и гости мероприятия.
"В рамках конгресса участники студенческого форума говорили о том, что зачастую им не хватает информации об Арктике, поэтому мы бы хотели сделать в Санкт-Петербургском университете зал, посвященный не только Арктическому региону, но и Университету Арктики. И мы благодарны Лилии за этот щедрый подарок", - сказал пресс-секретарь СПбГУ Алексей Заварзин.
Первый в истории Конгресс Университета Арктики (UArctic Congress 2016) прошел в СПбГУ 12-16 сентября. В мероприятии участвовали более 500 ведущих ученых мира и экспертов в области географии, геологии, экологии, океанологии, археологии, биологии и многих других сфер. Ключевыми темами конгресса стали защита арктических экосистем и сообществ от внешнего воздействия, сохранение местных культурных традиций, а также развитие торговли, туризма и транспорта.
Контакты:
Карпова Александра Евгеньевна, начальник отдела по работе со СМИ Санкт-Петербургского государственного университета
Тел.: +7 (812) 326-49-63
www.uarctic.spbu.ru