Валерий Сухих лидирует среди кандидатов-одномандатников в Заксобрание Прикамья

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Пермского края уходящего созыва Валерий Сухих набрал, по предварительным данным, 69,56% голосов избирателей на выборах в депутаты краевого парламента. Таким образом, он лидирует среди кандидатов-одномандатников региона, сообщают в Заксобрании.

"По предварительным результатам голосования, наибольший процент голосов набрал председатель краевого парламента Валерий Сухих. Его результат составляет 69,56%. На втором месте действующий депутат по округу №12 – Виктор Баранов. Его поддержали 68,07% избирателей. Замыкает тройку кандидат от "Единой России" по округу №27, директор компании "УралБурСтрой" Роман Водянов. Он собрал 63,20% голосов", - сказано в сообщении.

Высокий результат демонстрирует также председатель объединенной профсоюзной организации "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Валентин Костылев (62,29%) и секретарь регионального отделения "Единой России" Николай Демкин (59,29), отмечают в парламенте.