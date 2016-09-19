"Швабе" будет готовить оптотехников в МГТУ и КНИТУ-КАИ

Предприятие холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех - научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ГИПО) - заключило договоры на целевое обучение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ).

Договоры предусматривают целевую контрактную подготовку двух специалистов. Будущие сотрудники ГИПО будут обучаться в учебных заведениях по специальности "Оптотехника".

"Программа по целевому обучению оптотехников реализуется на нашем предприятии с 2009 года. Целевики 2016 года уже в самой ближайшей перспективе смогут работать инженерами-конструкторами или технологами в научных подразделениях и на опытном производстве нашей организации", - сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" Владимир Иванов.

В 2016 году победителем внутреннего конкурса ГИПО на целевое обучение в МГТУ по специальности "Оптотехника" стала выпускница физико-математического лицея №131 г. Казани Александра Шушарина. В КНИТУ-КАИ от предприятия будет проходить обучение Артур Есин из школы №64 г. Казани. Перед принятием данного решения руководство предприятия оценивало каждого абитуриента как по средним баллам в аттестате и результатам ЕГЭ, так и по личным достижениям - участие в олимпиадах и различных конкурсах.