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"Швабе" будет готовить оптотехников в МГТУ и КНИТУ-КАИ

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19 сентября, 15:00 UTC+3
Специалисты в ближайшей перспективе смогут работать инженерами-конструкторами или технологами в научных подразделениях и на опытном производстве
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© Холдинг "Швабе"

Предприятие холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех - научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ГИПО) - заключило договоры на целевое обучение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ).

Договоры предусматривают целевую контрактную подготовку двух специалистов. Будущие сотрудники ГИПО будут обучаться в учебных заведениях по специальности "Оптотехника".

"Программа по целевому обучению оптотехников реализуется на нашем предприятии с 2009 года. Целевики 2016 года уже в самой ближайшей перспективе смогут работать инженерами-конструкторами или технологами в научных подразделениях и на опытном производстве нашей организации", - сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" Владимир Иванов.

В 2016 году победителем внутреннего конкурса ГИПО на целевое обучение в МГТУ по специальности "Оптотехника" стала выпускница физико-математического лицея №131 г. Казани Александра Шушарина. В КНИТУ-КАИ от предприятия будет проходить обучение Артур Есин из школы №64 г. Казани. Перед принятием данного решения руководство предприятия оценивало каждого абитуриента как по средним баллам в аттестате и результатам ЕГЭ, так и по личным достижениям - участие в олимпиадах и различных конкурсах.

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