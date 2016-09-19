"Швабе" будет готовить оптотехников в МГТУ и КНИТУ-КАИ

СМИ: спецслужбы США нашли сходства во взрывных устройствах в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 15:43
Сенатором от Северной Осетии останется Таймураз МамсуровПолитика 19 сентября, 15:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 15:37
Росатом локализует производство ветроустановок на волгодонском "Атоммаше"Экономика и бизнес 19 сентября, 15:36
Первое исследование российского арт-рынка с 1991 года представлено в МосквеКультура 19 сентября, 15:35
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленноПолитика 19 сентября, 15:26
"Мясная неделя" пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октябряМосква 19 сентября, 15:23
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскамМеждународная панорама 19 сентября, 15:18
РМК стала титульным спонсором ХК "Трактор"Спорт 19 сентября, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Предприятие холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех - научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ГИПО) - заключило договоры на целевое обучение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана (МГТУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ).
Договоры предусматривают целевую контрактную подготовку двух специалистов. Будущие сотрудники ГИПО будут обучаться в учебных заведениях по специальности "Оптотехника".
"Программа по целевому обучению оптотехников реализуется на нашем предприятии с 2009 года. Целевики 2016 года уже в самой ближайшей перспективе смогут работать инженерами-конструкторами или технологами в научных подразделениях и на опытном производстве нашей организации", - сообщил генеральный директор научно-производственного объединения "Государственный институт прикладной оптики" Владимир Иванов.
В 2016 году победителем внутреннего конкурса ГИПО на целевое обучение в МГТУ по специальности "Оптотехника" стала выпускница физико-математического лицея №131 г. Казани Александра Шушарина. В КНИТУ-КАИ от предприятия будет проходить обучение Артур Есин из школы №64 г. Казани. Перед принятием данного решения руководство предприятия оценивало каждого абитуриента как по средним баллам в аттестате и результатам ЕГЭ, так и по личным достижениям - участие в олимпиадах и различных конкурсах.