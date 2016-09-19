Глава Росатома поддержал сотрудничество УЭХК с новоуральским физико-математическим лицеем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заинтересовался прототипом робота-дозиметриста, разработанного и спроектированного учащимися лицея №58 Новоуральского городского округа по заказу Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК") в рамках образовательной инициативы Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" "Школьный технопарк". Как сообщают в пресс-службе УЭХК, робот предназначен для выполнения мониторинга на открытом складе природного компонента АО "УЭХК".



"Знакомство произошло в рамках рабочей поездки главы Госкорпорации в ЗАТО Новоуральск Свердловской области при посещении выставки общепромышленной продукции, организованной Научно-производственным объединением (НПО) и АО "УЭХК". Заслушав презентацию разработки от одного из его создателей – ученика 11 класса лицея №58 Григория Пакулина, Сергей Кириенко уточнил дорожную карту проекта и перспективу создания опытно-промышленного образца на основе партнерства комбината и создающегося в лицее с помощью АО "ТВЭЛ" школьного технопарка", - сказано в сообщении.

"Целью запуска подобных образовательных проектов является поддержка технического творчества школьников, - прокомментировал Сергей Кириенко. - Нам необходимо помочь школам создать максимально комфортные условия для развития научно-технического потенциала. Более того, погружение бизнеса не только в школьную, но и дошкольную образовательную среду, как это происходит в Новоуральске на примере детского сада "Надежда", позволяет говорить о завершенной технологии профориентации молодежи для работы в атомной отрасли, которую мы можем также успешно экспортировать, как технологии производственные," - подчеркнул глава Росатома.

Старт образовательной инициативы "Школьный технопарк" был дан в конце 2015 года. Ее цель - содействие сохранению в России мотивированных кадров, склонных к проектно-конструкторской, изобретательской деятельности, привлечению в атомную энергетику и промышленность талантливой молодежи. 28 января т.г. было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между АО "УЭХК", ООО "Уралприбор", ООО "УЗГЦ" и лицеем №58. Соглашением определены основные приоритеты сотрудничества предприятий Новоуральской промышленной площадки и лицея: повышение качества образования в рамках совместной проектной деятельности; профессиональное самоопределение старшеклассников; создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала и раннего развития способностей обучающихся; обмен опытом проектной деятельности.

В 2016 году "ТВЭЛ" продолжает реализацию образовательной инициативы ТВЭЛ на территории Новоуральского городского округа. При финансовой поддержке АО "ТВЭЛ" в Лицее №58 будут развернуты современные лаборатории, класс робототехники и моделирования, а также мастерские, оснащенные токарными, фрезерными, компьютерными станками и 3D-принтерами. Официальное открытие "Школьного технопарка" запланировано на октябрь с.г.

УЭХК (входит в ТВЭЛ - топливный дивизион Росатома) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.