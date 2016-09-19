Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Росатома поддержал сотрудничество УЭХК с новоуральским физико-математическим лицеем

Новости партнеров
19 сентября, 15:16 UTC+3
Разработка "робот-дозиметрист" уральских школьников заинтересовала Сергея Кириенко
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заинтересовался прототипом робота-дозиметриста, разработанного и спроектированного учащимися лицея №58 Новоуральского городского округа по заказу Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК") в рамках образовательной инициативы Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" "Школьный технопарк". Как сообщают в пресс-службе УЭХК, робот предназначен для выполнения мониторинга на открытом складе природного компонента АО "УЭХК".
 
"Знакомство произошло в рамках рабочей поездки главы Госкорпорации в ЗАТО Новоуральск Свердловской области при посещении выставки общепромышленной продукции, организованной Научно-производственным объединением (НПО) и АО "УЭХК". Заслушав презентацию разработки от одного из его создателей – ученика 11 класса лицея №58 Григория Пакулина, Сергей Кириенко уточнил дорожную карту проекта и перспективу создания опытно-промышленного образца на основе партнерства комбината и создающегося в лицее с помощью АО "ТВЭЛ" школьного технопарка", - сказано в сообщении. 

"Целью запуска подобных образовательных проектов является поддержка технического творчества школьников, - прокомментировал Сергей Кириенко. - Нам необходимо помочь школам создать максимально комфортные условия для развития научно-технического потенциала. Более того, погружение бизнеса не только в школьную, но и дошкольную образовательную среду, как это происходит в Новоуральске на примере детского сада "Надежда", позволяет говорить о завершенной технологии профориентации молодежи для работы в атомной отрасли, которую мы можем также успешно экспортировать, как технологии производственные," - подчеркнул глава Росатома.

Старт образовательной инициативы "Школьный технопарк" был дан в конце 2015 года. Ее цель - содействие сохранению в России мотивированных кадров, склонных к проектно-конструкторской, изобретательской деятельности, привлечению в атомную энергетику и промышленность талантливой молодежи. 28 января т.г. было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между АО "УЭХК", ООО "Уралприбор", ООО "УЗГЦ" и лицеем №58. Соглашением определены основные приоритеты сотрудничества предприятий Новоуральской промышленной площадки и лицея: повышение качества образования в рамках совместной проектной деятельности; профессиональное самоопределение старшеклассников; создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала и раннего развития способностей обучающихся; обмен опытом проектной деятельности.

В 2016 году "ТВЭЛ" продолжает реализацию образовательной инициативы ТВЭЛ на территории Новоуральского городского округа. При финансовой поддержке АО "ТВЭЛ" в Лицее №58 будут развернуты современные лаборатории, класс робототехники и моделирования, а также мастерские, оснащенные токарными, фрезерными, компьютерными станками и 3D-принтерами. Официальное открытие "Школьного технопарка" запланировано на октябрь с.г.

УЭХК (входит в ТВЭЛ - топливный дивизион Росатома) - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
ТЭЦ "Академическая" обеспечит теплом 100 тыс. квартир в Екатеринбурге
3
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
Темы дня
Реклама