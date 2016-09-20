Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монет

Генеральный директор "Альпари Голд" Леонид Матвеев рассказал об инвестиционных монетах как о способе инвестирования в золото

– Леонид, расскажите, что это вообще такое - инвестиционные монеты?

Инвестиционные монеты – это монеты из драгоценных металлов, которые выпускают центральные банки по всему миру. Они используются в качестве надежной альтернативы более привычным способам вложения средств, таким как банковские вклады или покупка валюты. Самыми востребованными являются инвестиционные монеты, произведенные из чистого золота 999 пробы, в виду высокой ликвидности этого металла.

– Пользуются ли спросом инвестиционные монеты в России?

Пользуются, хотя можно сказать, что этот спрос только в начале своего пути. Дело в том, что долгое время россиянам прививалась культура потребления памятных монет, а инвестиционные оставались в тени. Однако разница между ними существенная. Памятные монеты чеканятся ЦБ РФ достаточно большим тиражом. Цена такой монеты существенно превышает стоимость используемого в ней драгоценного металла, так как в наценку входят затраты на чеканку высокого качества и, самое главное, художественную ценность монеты.

Инвестиционные же монеты изготавливаются миллионными тиражами, что существенно снижает наценку на чеканку, и в итоге их цена практически не отличается от стоимости драгметалла на бирже. Немаловажно, что наценка за художественную или нумизматическую ценность и вовсе отсутствует. На данный момент российские инвесторы только начинают осознавать преимущества инвестиционных монет, которые в России продаются и покупаются также легко и свободно, как и в других странах. Но настоящая популярность этого инструмента еще впереди.

– Какие инвестиционные монеты больше всего пользуются спросом?

Самой востребованной монетой среди российских инвесторов является золотой "Георгий Победоносец". Популярность обусловлена малым весом, который составляет всего ¼ тройской унции или 7,89 грамма, что делает "Победоносца" доступным приобретением – около 23000 рублей. Если же говорить о международном спросе, то здесь другие лидеры. Стоит присмотреться к австрийскому "Филармоникеру", американским "Буффало" и "Орлу", австралийскому "Кенгуру", канадскому "Кленовому листу", английской "Британии" и южноафриканскому "Крюгерранду".

Наиболее распространенные весовые вариации иностранных инвестиционных монет – это ½ тройской унции и 1 унция. Однако на протяжении десятилетий безоговорочной популярностью во всем мире пользуются именно унцовые золотые монеты, так как с одной монетой можно приобрести достаточно много золота, более 31 грамма, не переплачивая при этом за чеканку и наценку продавца, как это было бы при покупке нескольких, но более маленьких монет. Правда и воспользоваться этим вариантом вложений можно только при наличии не менее 90-100 тыс. рублей.

– Где можно купить инвестиционные монеты в России?

Купить инвестиционные монеты можно в банках или частных компаниях, таких как "Альпари Голд". Но стоит учитывать, что более широкий ассортимент иностранных инвестмонет представлен именно в частных компаниях, а банки работают в основном с российскими инвестмонетами.

– Что нужно для того, чтобы купить инвестиционные монеты в "Альпари Голд"?

Достаточно зайти на сайт "Альпари Голд", выбрать инвестиционную монету с учетом ваших предпочтений, целей и финансовых возможностей. После этого самое главное забронировать монету, зафиксировав тем самым ее текущую цену. Далее вы можете забрать свою покупку из нашего офиса, не волнуясь, что за время вашего пути произойдет рост котировок. Особенно это актуально, если инвестор едет к нам издалека, или же мы доставляем приобретенные монеты в другой конец России.

– Леонид, у вас наверняка уже есть инвестиционные монеты. На каких вы остановили свой выбор?

Для себя я выбрал российского "Георгия Победоносца" и американского "Буффало". Российская монета имеет совсем небольшую наценку к биржевым котировкам – всего около 4%, то есть ее цена практически не отличается от стоимости содержащегося в ней золота. Главные же преимущества американского «Буффало» – его унцовый вес и свободное обращение на международном рынке. Эту монету можно одинаково легко купить и продать практически в любой стране мира. К тому же, она просто красивая. Обе монеты сделаны из чистого золота и имеют отличные перспективы в плане получения прибыли.