В Ульяновской области уверенно победила действующая власть

Действующий глава региона Сергей Морозов набрал 54,34% - вдвое больше своего ближайшего оппонента. Выборы признаны состоявшимися.

По словам руководителя Облизбиркома Юрия Андриенко, регион продемонстрировал высокую явку - 50,54%. Активно голосовала молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, таких на участки пришло 35,61%. В выборах принимали участие 2477 наблюдателей, среди которых был один международный. На участках работали 74 представителя СМИ, на 82 участках проводилась видео- и фотосъемка, на 252 - опрос на выходе.

Действующий глава региона Сергей Морозов уверенно победил на выборах губернатора Ульяновской области в первом туре, набрав вдвое больше своего основного конкурента - Алексея Куринного: 54,34% против 25,45%. Таким образом, избиратели поддержали действующую власть.

"Ульяновская область по многим параметрам лидирует и, главное, хочет быть лидером, а, как вы знаете, быть на виду непросто, поскольку вокруг любых достижений всегда достаточно критики. Сергей Иванович - человек, который не боится нового, который в своей работе и с точки зрения управления регионом, и с точки зрения взаимодействия с предпринимателями, и в части формирования инвестклимата всегда делает обдуманные шаги, является примером для всей страны. Поэтому то, что люди поддержали его в этом движении, говорит о многом. Считаю, что 54% - это более чем достойный результат", - отметил генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, комментируя итоги выборов в Ульяновской области.

Высокую деловую активность Ульяновской области и ее главы отмечает и президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"То, что и Ульяновскую область, и Сергея Ивановича очень активно из раза в раз выбирают иностранные инвесторы с мировым именем, такие как "Бриджстоун" или "ДМГ Мори", дорогого стоит. Это один из показателей того, что работа по улучшению инвестиционного климата в области ведется не спустя рукава, а с большим личным участием, если точнее, под личным патронажем главы региона. Сегодняшние результаты выборов - это оценка жителями региона тех усилий, которые были предприняты губернатором на протяжении всего периода работы. Итоги голосования говорят сами за себя - усилия направлены верно", - сказал Алексей Репик.

Результаты других кандидатов: Сергей Маринин (ЛДПР) набрал 6,57%, Олег Горячев ("Яблоко") - 5,55%, Олег Калмыков ("Справедливая Россия") - 2,56%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 2,44% и Лев Левитас ("Зеленые") - 0,88%.

По мнению кандидата от партии "Яблоко" Олега Горячева, набравшего 5,55% голосов, выборы-2016 были честными, а их результаты показательными.

"Я считаю, что результаты вчерашних выборов показывают, что люди голосуют за стабильность, надежность и не хотят кардинальных, или даже, можно сказать, радикальных изменений. Ну и то, что выборы сегодня были честные, это однозначно. И посчитали по-честному. На мой взгляд, победа кандидата от КПРФ по одному из одномандатных округов в Госдуму, лишний раз доказывает, что подсчет голосов велся как положено. И в целом можно говорить, что процесс выборов был организован достойно. Я доволен результатами и хочу сказать спасибо всем ульяновцам, пришедшим на выборы и высказавшим свою позицию", - отметил Олег Горячев.

Про стерильность выборов говорится и в заявлении Ульяновского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус наблюдателей "За чистые выборы":

"Согласно отчетам наблюдателей в ходе голосования и подсчета голосов на территории Ульяновской области не зарегистрировано ни одного грубого нарушения избирательного законодательства, способного повлиять на итоги выборов. Все замечания наших наблюдателей своевременно доводились до сведения членов участковых избирательных комиссий, и оперативно принимались меры по устранению этих нарушений".

Что касается выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ по партийным спискам, то здесь лидирующую позицию занимает партия "Единая Россия". За нее в Ульяновской области проголосовали 48,47% избирателей. За КПРФ - 19,15%, за ЛДПР - 15,99, "Справедливая Россия" набрала 3,34%, "Коммунисты России" - 3,24%, Российская партия пенсионеров "За справедливость" - 1,89%, Партия роста - 1,8%, "Яблоко" - 1,23% и "Родина" - 1,12%. Рубеж в один процент не удалось пересечь партиям "ПАРНАС", "Зеленые", "Патриоты России", "Гражданская платформа" и "Гражданская сила".

По одномандатному округу № 187 с минимальным перевесом победу одержал представитель КПРФ Алексей Куринный - 35,48% против 35,17% у Игоря Тихонова ("Единая Россия"). Их разделили 729 голосов.

Сергей Маринин (ЛДПР) –-9,17%, Олег Горячев ("Яблоко") - 6,92%, Алексей Кулаков ("Справедливая Россия") - 3,63%, Сергей Пронин ("Патриоты Росси") - 2,35%, Николай Клюшенков (Партия роста) - 1,77%, Владимир Басенков ("Родина") - 1,15%, Эдуард Гебель ("ПАРНАС") - 0,99%.

В 188-м округе убедительную победу одержал действующий депутат Госдумы, единоросс Владислав Третьяк - 65,62%.

За представителя КПРФ Юрия Синельщикова - 13,5%, кандидат от ЛДПР Сергей Грачев набрал 9,8%, Алексей Архипов ("Справедливая Россия") - 3,56%, Руслан Ильясов (Партия роста) - 2,36%, Александр Брагин ("ПАРНАС") - 1,43%, Николай Кислица ("Яблоко") - 1,6%.