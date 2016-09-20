"Швабе" разработал тигель с высокой коррозионной стойкостью к расплаву стекломассы

Новое изделие было испытано на предприятии Холдинга "Швабе" - Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Номинальная емкость тигля составляет 50 литров.

"Тигель из кварцевой керамики обладает высокой коррозионной стойкостью по отношению к расплаву стекломассы. Благодаря данному свойству качество навариваемой в тигле продукции повышается на 15%, а также увеличивается срок службы и количество варок в одном тигле", - сообщил главный технолог по стекловарению Лыткаринского завода оптического стекла Дмитрий Храмогин.

Новый тигель предназначен для навара цветных стекол и фритты для производства различных стекол. Благодаря повышенным эксплуатационным свойствам специалисты ЛЗОС смогут производить в каждом сосуде до 10 варок стекла подряд.

Начало использования нового тигля из кварцевой керамики в производственном процессе на Лыткаринском заводе оптического стекла запланировано на III квартал 2016 года.