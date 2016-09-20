"Швабе" разработал тигель с высокой коррозионной стойкостью к расплаву стекломассы

ФТС задержала партию из более чем 40 телефонов iPhone 7Экономика и бизнес 20 сентября, 11:59
Власти Сочи объявили режим повышенной готовности к сильным осадкамПроисшествия 20 сентября, 11:51
"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - ТайшетТЭК 20 сентября, 11:50
СМИ: на севере Йемена в результате авианалета коалиции погибли 12 детейМеждународная панорама 20 сентября, 11:46
Бутылка с посланием с берега Шотландии спустя 15 лет достигла острова БелыйВ стране 20 сентября, 11:39
Самолет Saudi Airlines изолирован в аэропорту Манилы из-за возможной угрозыПроисшествия 20 сентября, 11:35
ВТБ прокомментировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:31
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебрыМосква 20 сентября, 11:22
"Объединенная вагонная компания" открывает представительство в СШАЭкономика и бизнес 20 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Новое изделие было испытано на предприятии Холдинга "Швабе" - Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Номинальная емкость тигля составляет 50 литров.
"Тигель из кварцевой керамики обладает высокой коррозионной стойкостью по отношению к расплаву стекломассы. Благодаря данному свойству качество навариваемой в тигле продукции повышается на 15%, а также увеличивается срок службы и количество варок в одном тигле", - сообщил главный технолог по стекловарению Лыткаринского завода оптического стекла Дмитрий Храмогин.
Новый тигель предназначен для навара цветных стекол и фритты для производства различных стекол. Благодаря повышенным эксплуатационным свойствам специалисты ЛЗОС смогут производить в каждом сосуде до 10 варок стекла подряд.
Начало использования нового тигля из кварцевой керамики в производственном процессе на Лыткаринском заводе оптического стекла запланировано на III квартал 2016 года.