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"Швабе" разработал тигель с высокой коррозионной стойкостью к расплаву стекломассы

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20 сентября, 9:40 UTC+3
Предприятие холдинга успешно завершило испытание тигля из кварцевой керамики, благодаря высокой коррозионной стойкости данного сосуда качество навариваемой в нем стекломассы повышается на 15%
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© Холдинг "Швабе"​

Новое изделие было испытано на предприятии Холдинга "Швабе" - Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Номинальная емкость тигля составляет 50 литров.

"Тигель из кварцевой керамики обладает высокой коррозионной стойкостью по отношению к расплаву стекломассы. Благодаря данному свойству качество навариваемой в тигле продукции повышается на 15%, а также увеличивается срок службы и количество варок в одном тигле", - сообщил главный технолог по стекловарению Лыткаринского завода оптического стекла Дмитрий Храмогин.

Новый тигель предназначен для навара цветных стекол и фритты для производства различных стекол. Благодаря повышенным эксплуатационным свойствам специалисты ЛЗОС смогут производить в каждом сосуде до 10 варок стекла подряд.

Начало использования нового тигля из кварцевой керамики в производственном процессе на Лыткаринском заводе оптического стекла запланировано на III квартал 2016 года.

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