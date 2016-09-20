Два велосипедиста паралимпийской "Армады" отмечены благодарностью президента России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Два участника первой российской паралимпийской велосипедной команды проекта "АРМАДА" (генеральный спонсор - корпорация "Уралвагонзавод") – Арслан Гильмутдинов и Алексей Обыдённов – вошли в число спортсменов, отмеченных благодарностью президента России "за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения". Об этом сообщают в пресс-службе корпорации. "В числе 44 спортсменов и тренеров спортивных сборных команд РФ по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр, благодарности им вручил министр спорта РФ Виталий Мутко", - сказано в сообщении НПК.

"От всей души благодарю вас и ваших тренеров за проделанный труд. Правительство РФ приняло решение о вашем поощрении. Таком же, если бы вы выступали на Паралимпиаде в Рио. А теперь пора заниматься подготовкой к следующим стартам. Мы будем всячески вас поддерживать", - цитируют министра в корпорации.

8 и 9 сентября на спортивных базах "Новогорск" и "Озеро Круглое" прошли Всероссийские соревнования по паралимпийским видам спорта. В состязаниях, организованных по инициативе президента России, приняли участие 263 спортсмена, которые продемонстрировали высочайший уровень мастерства, показав рекордные результаты во многих видах спорта. Но из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР) все установленные на турнире результаты не будут учтены Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Первый российский чемпион мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексей Обыдённов отметил, что соперники россиян по будущим стартам прекрасно понимают, насколько будут мотивированы спортсмены, не допущенные к Играм в Рио-де-Жанейро. "Вы представляете, с какой бешеной самоотдачей мы теперь будем готовиться? Мы будем рвать, и наши соперники это хорошо понимают. Мне, понимая это, даже становится жалко наших конкурентов", - рассказал он.

Подопечные Уралвагонзавода не раз завоевывали награды в мировых первенствах, и с гордостью защищают спортивную честь страны, отмечают в корпорации. Команда "Армада" является основой паралимпийской велосипедной сборной России.

НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. 100% акций корпорации принадлежат государству.