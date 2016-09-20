Сочи, 20 сентября 2016 г. /Пресс-служба регаты/. "СКФ Черноморская регата больших парусников 2016" будет гостить в Сочи с 21 по 25 сентября. 21 числа с 16.00 все парусники откроются для свободного посещения сочинцев и гостей города, которые смогут не только изучить устройство парусника изнутри, но и пообщаться с командой и капитаном.

С 22 по 25 сентября сочинцев ожидают праздничные мероприятия в "Морской деревне": выставки фотографий и картин на морскую тематику, спортивные соревнования, фестиваль морской еды и конкурс морских поваров, а также фестиваль детского творчества "Море зовет". Также в рамках Регаты в Сочи будут организованы концерты, спортивные соревнования экипажей, благотворительная акция "Ладья мира", парад экипажей, торжественное награждение победителей второго этапа гонки Новороссийск-Сочи и конечно незабываемый Парад Парусов, который состоится 25 сентября. После парада парусная флотилия отправится в завершительный этап гонки до Варны.

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I. Организаторы Регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры Регаты

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры Регаты

Генеральный медиапартнер ИТАР-ТАСС – главное информационное агентство Регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" – ведущее отраслевое информационное агентство Регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" www.rgo.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийск www.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия Регаты в Новороссийске проходят при поддержке:

ПАО "НМТП" http://www.nmtp.info/ncsp/

АО "Флот НМТП" http://www.nmtp.info/fleet/

Мероприятия Регаты в Сочи проходят при поддержке:

АО "Морпорт Сочи" http://www.morport-sochi.ru/

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО "Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группа компаний Bosco http://boscofamily.ru/

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы Регаты

Официальная группа Регаты в "ВКонтакте" — vk.com/regatta2016

Официальная группа Регаты на Facebook — www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт Регаты в Instagram —www.instagram.com/tallshipsrussia