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"СКФ Черноморская регата больших парусников 2016" взяла курс на Сочи

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20 сентября, 11:18 UTC+3
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Москва, 20 сентября 2016 г. /Пресс-служба регаты/.19 сентября в Новороссийске состоялся торжественный парад участников "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016". После него парусники начали второй этап гонки, которая завершится в Сочи.

С 13:00 Новороссийск провожал паруса. Несмотря на пасмурное утро, на набережной города собрались горожане и гости города, чтобы посмотреть на торжественный Парад Парусов. Встречный юго-восточный ветер, который дул со скоростью 6 м\с, не помешал судам поднять паруса и торжественно выстроиться в новороссийской бухте. Как заявил Владимир Алексеев, капитан судна управления связи "Кавказ", встречный ветер не помеха для парусников, когда вокруг относительно спокойное море и солнечная погода. После Парада Парусов участники Регаты взяли курс на Сочи.

За два дня в Новороссийске в мероприятиях Регаты приняло участие около 40 тысяч человек, которых не пугала переменчивая погода. Мероприятия Регаты завершились торжественным салютом, который осветил легендарные российские парусники класса "А" - "Крузенштерн", "Надежду" и "Мир" - польский Pogoria, румынский Adornate, болгарские Kaliakra и Royal Helena и парусник республики Вануату Atyla. Когда завершился фейерверк, все суда разом огласили набережную своими гудками.

Порт Сочи уже готов встретить знаменитые суда, многие из которых принимали участие в "СКФ Черноморской регате больших парусников 2014". 21 сентября парусники прибудут в Сочи, а с 22 сентября доступ на них будет открыт для всех желающих.

С 22 по 25 сентября сочинцев ожидают праздничные мероприятия в "Морской деревне": выставки фотографий и картин, спортивные соревнования, фестиваль морской еды и конкурс морских поваров, а также фестиваль детского творчества "Море зовет". Также в рамках Регаты в Сочи будут организованы концерты, спортивные соревнования экипажей, благотворительная акция "Ладья мира", парад экипажей, торжественное награждение победителей второго этапа гонки Новороссийск-Сочи и конечно незабываемый Парад Парусов, который состоится 25 сентября. После парада парусная флотилия начнет завершающую гонку до Варны.

Будьте в курсе последних событий Регаты – подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте" — vk.com/regatta2016                           

I. Организаторы Регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org 

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры Регаты

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru
ОАО "Сургутнефтегаз" www.surgutneftegas.ru

III. Информационные партнеры Регаты

Генеральный медиапартнер ИТАР-ТАСС – главное информационное агентство Регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" – ведущее отраслевое информационное агентство Регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" www.rgo.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийск www.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия Регаты в Новороссийске проходят при поддержке:

ПАО "НМТП" http://www.nmtp.info/ncsp/

АО "Флот НМТП" http://www.nmtp.info/fleet/

Мероприятия Регаты в Сочи проходят при поддержке:

АО "Морпорт Сочи" http://www.morport-sochi.ru/

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО "Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группа компаний Bosco http://boscofamily.ru/

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы Регаты

Официальная группа Регаты в "ВКонтакте" — vk.com/regatta2016

Официальная группа Регаты на Facebook — www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт Регаты в Instagram —www.instagram.com/tallshipsrussia

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