Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Швабе" приобрел новый сферошлифовальный станок

Новости партнеров
20 сентября, 12:01 UTC+3
Новое оборудование позволит повысить точность обработки сфер оптических деталей до 30%
Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе"

Новинка пополнила парк техники оптического цеха предприятия холдинга "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) в рамках программы технического перевооружения в 2016 году. Данное оборудование предназначено для предварительного шлифования алмазным кольцевым инструментом сфер оптических деталей.

"Сферошлифовальный станок позволяет обрабатывать заготовки диаметром от 5 до 70 мм с радиусом кривизны от ±4 мм до ∞. Данная техника позволит нам на 30% повысить точность обработки сфер оптических деталей", - рассказал генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.

Новый станок был запущен на ВОМЗ в производственный процесс в конце августа 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
ТЭЦ "Академическая" обеспечит теплом 100 тыс. квартир в Екатеринбурге
3
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
3
Песков прокомментировал сообщения СМИ о предложении Минфина повысить НДС
4
Жители Львовской области требуют вернуть Виктора Януковича
5
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
6
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в Турции
7
Жители Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные военные тайны
Темы дня
Реклама