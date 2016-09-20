"Швабе" приобрел новый сферошлифовальный станок

Новинка пополнила парк техники оптического цеха предприятия холдинга "Швабе" - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) в рамках программы технического перевооружения в 2016 году. Данное оборудование предназначено для предварительного шлифования алмазным кольцевым инструментом сфер оптических деталей.

"Сферошлифовальный станок позволяет обрабатывать заготовки диаметром от 5 до 70 мм с радиусом кривизны от ±4 мм до ∞. Данная техника позволит нам на 30% повысить точность обработки сфер оптических деталей", - рассказал генеральный директор Вологодского оптико-механического завода Василий Морозов.

Новый станок был запущен на ВОМЗ в производственный процесс в конце августа 2016 года.