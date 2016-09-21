Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" завершила строительство пятидесятого завода

21 сентября 2016 года в Рязани состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению строительства 50-го предприятия корпорации "ТехноНИКОЛЬ", одного из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. Им стал завод по производству однокомпонентных полиуретановых монтажных пен. Новое предприятие призвано стать самым высокопроизводительным заводом по производственной мощности в России и будет способствовать импортозамещению на рынке монтажных пен, на котором на данный момент доля импортных продуктов составляет порядка 60%.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев и президент корпорации "ТехноНИКОЛЬ" Сергей Колесников.

Инвестиции в строительство нового завода составили порядка 500 млн руб. Высокотехнологичная линия монтажных пен произведена под заказ швейцарской компанией Pamasol и является одной из самых современных линий в России и Европе. При том что общий объем рынка монтажных пен в России составляет свыше 92 млн баллонов в год, завод корпорации "ТехноНИКОЛЬ" в Рязани сможет изготоваливать более 40 баллонов в минуту. На предприятии будет создано 30 рабочих мест. Завод будет поставлять продукцию во все регионы присутствия компании "ТехноНИКОЛЬ", а также экспортировать монтажные пены в страны Европы и АТР.

Новый завод компании "ТехноНИКОЛЬ" соответствует высоким стандартам безопасности окружающей среды. Предприятие построено на основе концепции замкнутого цикла.

"Сегодня мы является свидетелями значимого события для Рязанской области - построено современное предприятие, направленное на реальное импортозамещение и выпуск востребованной на рынке продукции, - подчеркнул Олег Ковалев. - Новый завод "ТехноНИКОЛЬ" позволит создать высокопроизводительные рабочие места. Именно таким проектам - эффективным, предусматривающим ускоренное развитие - наш регион оказывает и будет оказывать поддержку".

На текущий момент в связи с отсутствием современных научных и производственных ресурсов российский рынок монтажных пен обеспечен не полным набором видов продукции, который доступен, например, жителям Европы. Построенный завод корпорации "ТехноНИКОЛЬ" должен вывести данный сегмент на качественно новый уровень благодаря трансферу технологий, новым продуктам и полной автоматизации линии. В рамках реализации данного проекта "ТехноНИКОЛЬ" также создает на предприятии научный центр, где в постоянном режиме будет вестись работа по улучшению функциональных свойств продуктов и разработке уникальных рецептур, что даст возможность гибко реагировать на потребности потребителей.

На заводе создана также возможность производства одного из сырьевых компонентов, ранее ввозившегося в Россию из-за рубежа. Это позволит предприятию в меньшей мере зависеть от европейских поставщиков, волатильности курсов валют и предлагать потребителям продукт высокого качества по оптимальной цене.

"Сегодня мы завершили строительство 50-го завода корпорации "ТехноНИКОЛЬ". Мы один из немногих российских производителей, обладающих такими диверсифицированными производственными мощностями. Символично, что этим предприятием стал завод, производящий новый для нас продукт - однокомпонентные полиуретановые монтажные пены, - рассказал президент "ТехноНИКОЛЬ" Сергей Колесников. - Это крайне перспективный для компании рынок, и мы планируем стать на нем значимым игроком не только в России, но и за рубежом".

О компании

"ТехноНИКОЛЬ" является одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет "ТехноНИКОЛЬ" гибко и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.

Сегодня компания "ТехноНИКОЛЬ" - это 50 производственных площадок в шести странах мира (России, Украине, Беларуси, Литве, Чехии, Италии), 18 учебных центров, пять научных центров, 21 представительство в 17 странах мира. Продукция поставляется в 79 государств. Штаб-квартиры "ТехноНИКОЛЬ" располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии.