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"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академии

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20 сентября, 13:12 UTC+3
20 сентября состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба РАНХиГС

МОСКВА, 20 сентября /РАНХиГС/. Церемония прошла в Москве с участием руководителя Федерального агентства связи Олега Духовницкого, ректора РАНХиГС Владимира Мау, членов попечительского совета, ректората, студентов и преподавателей Президентской академии.

На почтовой марке изображены здание и эмблема Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Дополнительно к выпуску почтовой марки ФГУП "Издатцентр "Марка" изготовлены конверт и штемпеля первого дня для Москвы и Владимира.

Художник-дизайнер: А. Московец. Номинал: 19 руб. Размер марки: 50×37 мм, размер листа: 170×168 мм. Форма выпуска: лист из 12 (3×4) марок. Тираж: 348 тыс. марок (29 тыс. листов).

РАНXиГС ведет свою историю еще с начала 1920-х годов. Институт красной профессуры был открыт в октябре 1921 года для подготовки преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов. В октябре 1977 года в Москве была создана Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР. В 1991 году создана Российская академия государственной службы при президенте РФ. В 2010 году путем объединения Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации с Российской академией государственной службы при президенте Российской Федерации была образована Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также 12 федеральных государственных образовательных учреждений.

Это российское высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающий верхние строчки в национальных рейтингах.

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

www.ranepa.ru

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