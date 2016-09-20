РИФ.Воронеж: сегодня интернет-бизнес - это целая "цифровая экономика"

16 сентября 2016 года торжественно открылся форум РИФ.Воронеж, который является частью проекта РИФ.Регион. На открытии выступили: Артём Верховцев, заместитель председателя правительства Воронежской области, Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Герман Клименко, советник президента РФ, председатель Совета ИРИ, Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, Дмитрий Сатин, партнер UsabilityLab, Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Артем Верховцев поприветствовал участников форума РИФ.Воронеж и отметил важность данного мероприятия для региона и всей страны. "Российский интернет-форум, проходящий у нас в Воронеже вот уже седьмой год, является важной миссией как для всего интернет-бизнеса, так и для региона в частности. Наша основная задача — повышать профессиональные компетенции в таком стратегически важном направлении как интернет, и поэтому правительство Воронежской области активно поддерживает данную инициативу. От себя хочу пожелать участникам продуктивных двух дней работы и решения поставленных задач", - сказал он.

Герман Клименко также выступил с приветственным словом к участникам РИФ.Воронеж. Советник президента отметил, что Российский интернет-форум имеет очень насыщенную историю, а РАЭК и РОЦИТ вложили огромные силы в развитие этого важнейшего для отрасли мероприятия. "В этом году отмечается двадцатилетие РИФа. Я впервые посетил этот форум в 1999 году. Тогда форум выполнял роль своеобразной социальной сети и мы верили, что станем системообразующей отраслью. Сегодня можно смело говорить о том, что РИФ -- это форум победителей, так как это не просто интернет-бизнес, что был тогда, а целая "цифровая экономика". С точки зрения интернета мы лечим две беды: производительность труда и дистанционная занятость. Здорово, что уже седьмой год подряд проходит РИФ.Воронеж. Если бы мне 20 лет назад сказали, что форум приедет в Воронеж, я бы не поверил”, -- отметил Герман Клименко.

Алексей Волин уделил особое внимание проблеме пиратства и телевидения. "Очень приятно впервые присутствовать на Воронежском форуме. Мы видим, что традиционные и новые сферы медиа влияют друг на друга. Новые и старые экономики органично внедряются друг в друга. Хочу остановиться на вопросе медиапотребления. Наше министерство активно работает над тем, чтобы аудитория интернета выросла. Однако, на мой взгляд, пока нельзя утверждать, что телевидение куда-то исчезнет в ближайшее время. Кроме того, реклама и бюджеты не могут полностью перейти в интернет. У многих представителей традиционных медиа интернет вызывает смешанные чувства. Они видят, что затраты на интернет-версии приносят им значительно меньше оборота, чем затраты на традиционные версии. Интернет серьезно изменил поведение значительной части медиаконтента — стала востребована интерактивность. Самое главное, что за счет интерактивности появляется дополнительное время, которое пользователь проводит на том или ином ресурсе. Серьезно меняется структура потребления рекламы. Все прекрасно видят, что баннеры не работают, работает оптимизация и контекстная реклама. Интернет стал трансграничным. Он привлек зарубежную русскоязычную аудиторию. Трансграничность открывает новые возможности для интернет-бизнеса. Отдельная проблема - это пиратство в интернете. Мы можем самостоятельно воздействовать на участников рынка. Прежде всего, я говорю о пиратских сайтах, где размещается реклама крупных компаний. Мы должны делать все возможное для противодействия подобным рекламным кампаниям. Опыт у нас уже есть”, - отметил Алексей Волин.

Полпред Совета ИРИ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил важнейшие цифры по экономике Рунета, а также подробно рассказал о состоянии ИТ-бизнеса в Воронеже. По словам Сергея, Воронеж занимает лидирующие места по количеству компаний, связанных в ИТ-бизнесом. "На сегодняшний момент мы постулируем то, что интернет является одной из самых развивающихся экономик. Экономические показатели в интернете растут, несмотря на общую экономическую ситуацию. На сегодняшний момент интернет-пользователей в России более 80 млн, а интернет генерит порядка 2,3 ВВП РФ. Однако с прошлого года Рунет переключился на кризисный сценарий развития, то есть рост продолжается, но медленнее. Отмечу, что 29 сентября мы представим итоги исследования "Экономика Рунета" за этот год. Отдельно хочется обратить внимание на роль государства. Бизнес видит эту роль, в первую очередь, в разного рода поддержке (от снижения административной нагрузки и обеспечения кредитов до подготовки кадров для отрасли). Около половины опрошенных считают необходимым оставить отрасль в покое и ввести мораторий на изменение законодательства и регулирование. Замечу, что изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013-2014 годах законопроекты непосредственно касались большинства интернет-рынков, то в 2015-2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов. Например, только поиска или только онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего, именно с этим фактом связано повышение процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив", — сказал Сергей Плуготаренко.

"Последние годы все активнее развивается интернет-бизнес в регионах: открываются ИТ-направления в вузах, появляются новые региональные ИТ-компании, проводятся мероприятия, посвященные ИТ. Это здорово! Ведь мы с вами становимся свидетелями того, как наша страна выходит на новый уровень - уровень интернет-державы с надежной цифровой экономикой. Подобному прогрессу способствует развитие инфраструктуры, и Воронеж не отстает по темпам развития от Москвы. На территории региона функционируют три государственных и один частный индустриальный парк. На территории индустриальных парков разместили свои производства международные и отечественные корпорации. Уверен, что форум РИФ.Воронеж является отправной точкой для региона на пути к становлению одним из ИТ-центров нашей страны", -- отметил Сергей Плуготаренко.

Скачать презентацию Плуготаренко Сергея: https://cloud.mail.ru/public/LupD/WkrJQWtjB

Интернет в регионе: 64% жителей выходят в интернет хотя бы раз в месяц (данные ФОМ, осень 2015, население 18+, Россия 0+, ЦО без Москвы), а 46% жителей выходят в интернет с мобильных устройств хотя бы раз в месяц (данные установочного исследования TNS Web Index, второе полугодие 2015, население 12+, Россия 0+).

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ говорил о пользователях. "Наша основная задача - это поддержка и защита интернет-пользователей. Мы видим и понимаем, что пользователи - это те самые цифры в интернете. Если мы не научимся правильно потреблять интернет-сервисы, то мы не сможем говорить о полноценном развитии цифрового общества в России".

Скачать презентацию Гребенникова Сергея: https://cloud.mail.ru/public/CrYY/rckmDZSax

Дмитрий Сатин обратил внимание участников на изменения, происходящие в поведении пользователей. "Технологии значительно изменили наши привычки и поведение. Наличные деньги, например, стали экзотикой. Если раньше мы с настороженностью относились к банковским платежам, то сейчас мы оплачиваем практически все онлайн. Электронная почта, как ни странно, тоже умирает. Ее заменяют мессенджеры - более быстрые способы обмена информацией. Даже государственные отрасли стараются вести коммуникацию онлайн и использовать для этого самые последние тенденции в области электронных коммуникаций. Мне кажется, что для жизни человеку нужен смартфон, зарядка, паспорт и банковская карточка - вот такой представляется мне современная жизнь”, -- отметил Дмитрий.

В завершение церемонии открытия "РИФ.Воронеж" Сергей Гребенников (РОЦИТ) и Илья Сахаров (Администрация Воронежа) подписали соглашение о сотрудничестве.

Форум РИФ.Воронеж проходит 16-17 сентября. "РИФ-Воронеж" - это главное интернет-событие Черноземья, которое ежегодно собирает представителей компаний, органов власти, экспертов в области IT, рекламы, маркетинга и владельцев бизнеса для обсуждения самых актуальных вопросов развития интернет.

Всего на "РИФ-Воронеж" в течение двух дней будет работать шесть параллельных потоков, посвященных онлайн-маркетингу для начинающих и профессионалов, дизайну и разработке, стартапам в интернет-бизнесе, монетизации СМИ и новых медиа, HR в IT и другим вопросам.

На форум зарегистрировалось более 3000 участников, и еще столько же в первый день подключились к онлайн трансляции лекций.

Официальный сайт: www.rifvrn.ru