В Воронеже завершился интернет-форум

16-17 сентября в Воронеже проходил седьмой интернет-форум "РИФ – Воронеж". Это самое яркое и ожидаемое событие для аудитории, связанной с интернет и IT региона.

Форум состоял из шести параллельных образовательных потоков, что еще больше, чем в прошлом году. Программа была разбита по темам: интернет для бизнеса, маркетинг в e-commerce, разработка и дизайн, менеджмент в интернет-бизнесе, стартапы и инвестиции, конгресс-поток. Кроме того, секции были подготовлены, исходя из уровня подготовки слушателей: для тех, кто только делает первые шаги в интернет-маркетинге, или для профессионалов.

За два дня на форуме выступили около 100 спикеров, посетили мероприятие более 3000 человек, еще столько же присоединились к онлайн трансляции.

Форум открыли выступления Артёма Верховцева - заместителя председателя правительства Воронежской области, Алексея Волина - заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Германа Клименко - советника президента РФ, председателя Совета ИРИ, Сергея Плуготаренко - директора РАЭК, Дмитрия Сатина - партнёра UsabilityLab и Сергея Гребенникова - директора РОЦИТ.

"Последние годы все активнее развивается интернет-бизнес в регионах: открываются ИТ-направления в вузах, появляются новые региональные ИТ-компании, проводятся мероприятия, посвященные ИТ. Это здорово! Ведь мы с вами становимся свидетелями того, как наша страна выходит на новый уровень - уровень интернет-державы с надежной цифровой экономикой. Подобному прогрессу способствует развитие инфраструктуры, и Воронеж не отстает по темпам развития от Москвы. На территории региона функционируют три государственных и один частный индустриальный парк. На территории индустриальных парков разместили свои производства международные и отечественные корпорации. Уверен, что форум РИФ.Воронеж является отправной точкой для региона на пути к становлению одним из ИТ-центров нашей страны", - отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В этом году "РИФ-Воронеж" вышел на совершенно новый уровень. Он стал площадкой для взаимодействия власти федерального и регионального уровня, бизнеса, а также представителей науки и образования.

На форуме было подписано соглашение между Департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области и Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) о повышении уровня осведомленности пользователей о безопасном использовании цифровых технологий.

Отдельно стоит отметить мероприятия, направленные на профориентацию студентов специальности IT. В рамках "РИФ-Воронеж" совместно с ВГУ, DataArt Воронеж и Ростелеком была презентована новая интернет-площадка для поиска работы, стажировки или бесплатных образовательных курсов для студентов профильных факультетов. А еще компания HeadHunter организовала открытую встречу с крупнейшими работодателями Воронежской области в сфере IT. В раках секции можно было задать свои вопросы представителям DataArt, Atos IT Solutions and Services, Doctornet.pro, ООО "Т-Системс РУС", Группы компаний РЕЛЭКС, а также представителям Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов и вузов, готовящих IT- специалистов, чем студенты и потенциальные соискатели с удовольствием воспользовались.

Что касается самой программы, то большой интерес вызвали темы развития российского интернета в медицине, интернет вещей, технологии привлечения аудитории в СМИ и новые медиа, реализация импортозамещения ПО, контент-маркетинг, SMM. Как всегда помимо официальной части большой популярностью у посетителей пользовались интерактивные зоны и выставка IT-компаний Воронежа.

Завершился "РИФ-Воронеж" грандиозным вручением интернет-премии. В этом году в ней участвовало примерно 300 проектов, в ходе голосования за них было отдано более 23 000 голосов и отправлено 19 000 SMS-сообщений. Также не обошлось без новых номинаций на премии, в частности, за лучшее мобильное приложение. Средства, вырученные от продажи билетов на премию, были переданы в благотворительный фонд помощи сиротам, малоимущим и инвалидам "МИЛОСЕРДИЕ".

Интернет-форум "РИФ-Воронеж" не стоит на месте. В этом году были заложены новые проекты на будущее, сама программа претерпела изменения и стала охватывать все больше аспектов развития интернет, а это значит, что следующий РИФ будет еще интереснее, а премия – ярче.

Интернет касается каждого!

www.rifvrn.ru

Региональный интернет-форум ("РИФ-Воронеж") проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

