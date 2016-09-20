Власти Гуанчжоу хотят развивать сотрудничество с Екатеринбургом в экономике и образовании

ГУАНЧЖОУ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Гуанчжоу намерены развивать сотрудничество с Екатеринбургом в экономике и образовании. Об этом ТАСС заявил руководитель международного отдела мэрии Гуанчжоу Лэй Вэйцзю. Беседа состоялась в рамках пресс-тура в Китай, организованного генконсульством КНР в Екатеринбурге для сибирских и уральских журналистов. "Мы намерены развивать сотрудничество с Екатеринбургом в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах",- сказал он.

Гуанчжоу активно сотрудничают с российскими регионами уже на протяжении ряда лет. В 2002 году Гуанчжоу и Екатеринбург стали стал городами-побратимами. За это время проведено много совместных мероприятий в культурной и деловой сферах, в том числе обмен делегациями творческих коллективов, участие в выставках различной направленности. В качестве успешного примера сотрудничества представитель мэрии назвал взаимодействие заводов тяжелого машиностроения из Екатеринбурга и Гуанчжоу.

Гуанчжоу входит в пятерку основных центров Китая и является одним из крупнейших транспортных узлов страны. По объему ВРП занимает третье место среди континентальных городов КНР. Реальный объем инвестиций по итогам 2015 года превысил $70 млрд. В Гуанчжоу находится около 100 оптовых рынков, тысячи промпредприятий, фабрик, заводов. Сейчас это один из трех городов Китая, где проходит наибольшее количество международных промышленных, технических, научных и туристических выставок, которые работают здесь круглый год. Население – свыше 10 млн человек.

Екатеринбург – четвертый по численности населения город России с населением ок. 1,3 млн человек.

В юрисдикцию китайского Генконсульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.