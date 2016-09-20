Проблемы и перспективы экологизации угольной отрасли РФ обсудили эксперты на круглом столе

МОСКВА, 20 сентября /Оргкомитет конференции/. В конференц-зале газеты "Известия" ведущие эксперты, представители науки и энергетических компаний обсудили тему экологизации угольной отрасли России в контексте Парижского протокола об изменении климата. Формат круглого стола позволил максимально представить все мнения по вопросу использования угля как источника производства энергии, оценить перспективы развития угольной генерации и ее экологизации.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты отрасли - Николай Рогалев, ректор НИТУ МЭИ, Ирина Поминова, заместитель начальника Управления по стратегическим исследованиям в энергетике аналитического центра при правительстве РФ, Андрей Калачев, лидер консорциума "Феникс", Константин Алексеев, генеральный директор Национальной топливной компании, Лев Осика, эксперт фонда "Энергия без границ" "Интер РАО" и другие.

Принятие Парижского соглашения об изменении климата заставляет по-новому взглянуть на развитие угольной отрасли страны. Вопросы экологии становятся самыми приоритетными.

По словам Константина Алексеева, угольная индустрия России - одна из ключевых отраслей нашей экономики. Она обеспечивает более 150 тыс. рабочих мест в добыче и переработке угля и десятки тысяч рабочих мест в смежных отраслях индустрии и энергетики. Для России и Китая, например, она является одной из приоритетных на сегодняшний день. Это обусловлено традиционным характером энергетики наших стран и использованием имеющихся запасов углеводородного сырья.

При этом потребление угля в мире увеличивается, хотя его доля в суммарном потреблении снижается. Развитие угольной отрасли в стране возможно только за счет ее коренной модернизации и внедрения новых технологий, в том числе влияющих на ее экологичность, а также за счет усиления ее экспортного потенциала. Это возможно в случае улучшения качественных характеристик добываемого угля, выстраивания эффективной логистики и использования передовых научных технологий.

По словам Ирины Поминовой, в последние годы за исключением прошлого 2015 года угольная отрасль России развивалась за счет экспортного направления: доля экспорта в добыче с 2011 года увеличилась с 33 до 41%. Перспективы ее дальнейшего расширения также преимущественно связывают с экспортом на восток. Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (которая была утверждена еще до Парижского соглашения) будет опираться именно на экспорт по восточному направлению. Поставки нашего угля на запад в лучшем случае останутся на текущем уровне.

Фактически сама подготовка к прошлогодней климатической конференции в Париже стала оказывать на угольную отрасль давление. И это на фоне двукратного снижения цен с локального максимума 2011 года - в контексте общего падения цен на энергоресурсы. Это давление прежде всего проявилось в отказе от поддержки угольных проектов крупнейшими мировыми донорами. Как это отразится на экспортном потенциале России, ведь решения принимаются западными странами, где тренд на сокращение потребления угля уже был очевиден и учтен. Прежде всего через каналы поддержки угольных проектов в развивающемся мире: по приблизительным оценкам, западная помощь угольным проектам обеспечивает там около 7% инвестиций.

По словам спикера, Парижское соглашение может сдвинуть мировой спрос на уголь ближе к базовому прогнозу МЭА от инерционного. И хотя этих мер недостаточно, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития, снижение мирового спроса на уголь может быть весьма ощутимым - особенно в долгосрочной перспективе. Таким образом, даже несмотря на текущее оживление в угольной отрасли (в связи с некоторым восстановлением цен), реализация крупных экспортноориентированных угольных проектов в свете ужесточения климатических ограничений должна получать самое развернутое и убедительное обоснование.

"В такой ситуации экологизация российской угольной отрасли и ориентация на интенсивный (технологичный) путь развития может стать оптимальной стратегией", - подчеркнула Поминова.

Угольная генерация может стать экологически безопасной, утверждает еще один спикер круглого стола - Андрей Калачев, лидер консорциума "Феникс".

По его словам, сомневаться в целесообразности Парижского протокола не приходится. "Безусловно, изменение климата способно принести вред всей нашей планете, и обеспокоенность экологическими проблемами государств мира вызывает уважение. Однако каждая страна должна обдуманно подойти к решению экологических задач, установленных Парижским соглашением, учитывая индивидуальные национальное экономическое положение и интересы государства", - отметил спикер.

"Углеродный сбор" в своей перспективе предполагает отказ от угольной энергетики, кстати, являющейся сегодня одной из самых дешевых. Но, чтобы заменить мощности, производимые угольными электростанциями, другими видами получения энергии, необходимы гигантские вложения средств и время. Ни того, ни другого у нашего государства сейчас нет, а неминуемое удорожание электроэнергии больно ударит по экономике во всех других отраслях.

Экспертами консорциума "Феникс" были разработаны уникальные чистые технологии, позволяющие нивелировать вред окружающей среде и принести прибыль владельцам угольных генераций, строительных и дорожных предприятий и даже аграрной отрасли России.

Уже сейчас у нас в стране возможно создание экологически приемлемой угольной электростанции (выбросы ниже нормативов Евросоюза), каждая составляющая которой полностью ориентирована на уменьшение вредных выбросов и создание продуктов сжигания угля со стабильными потребительскими свойствами, а следовательно, возможностью полной утилизации их в дальнейшем.

"Принципиальную схему экологически приемлемой угольной электростанции мы основываем на концепции угольной ТЭС, являющейся комплексной технологической площадкой, производящей не только электроэнергию и тепло, но и качественные попутные продукты сжигания угля, а именно - золу-уноса и минеральные удобрения и гипс. По нашим оценкам, уже сейчас потенциал рынка золошлаковых материалов России составляет минимум 35 млн т в год", - сказал Калачев.

"При применении таких экологически приемлемых технологий использовать уголь с учетом дальнейших перспектив в производстве энергии станет выгодно всем, что позволит увеличить его внутреннее потребление по стране, не нанося при этом урон окружающей среде. Это даст шанс угольной энергетике преуспевать даже при ратификации Парижского соглашения", - отметил эксперт.

Дальнейшее обсуждение вопросов экологизации угольной отрасли состоится на международной научно-практической конференции "УгольЭко", которая пройдет 27-28 сентября в НИТУ МЭИ.

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