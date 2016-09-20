В Салониках завершилась выставка THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR TIF 2016

МОСКВА, 20 сентября /Оргкомитет выставки/. С 10 по 18 сентября в Салониках состоялась 81-я международная торговая выставка (TIF 2016). Она стала ярким событием в цепи мероприятий, посвященных перекрестному году России и Греции.

THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR TIF 2016 – крупнейшая выставка Средиземноморья с почти столетней историей. В экспозиции 2016 года Россия заняла особое место, представив свои достижения в отдельном павильоне площадью более 1,5 тыс. кв. м.

В этом году салоникская ярмарка стала крупнейшей за последние пять лет по количеству экспонентов, выставочных площадей, посетителей, конференций и конечно, представлением российского павильона, где ключевым организатором события выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство сельского хозяйства РФ.

В TIF приняли участие более 1 тыс. экспонентов, что является новым рекордом с 2011 года. На выставке было обеспечено официальное участие представителей 18 государств, а именно: России, Кипра, Ирана, Словакии, Польши, Люксембурга, ЮАР, Армении, Индонезии, Уругвая, Бывшей Югославской Республики Македония, Болгарии, Румынии, Индии, Италии, Туниса, Египта и Турции.

В качестве почетного гостя выставки в этом году выступала Россия. В павильоне №16 на площади более 1,5 тыс. кв. м продемонстрировали свои достижения ведущие компании, среди которых "Газпром", ОАО "РЖД", ГК "Ростех", а также Республика Татарстан, Ставропольский край и Новосибирская область. Российский павильон стал самым посещаемым на выставке. За девять дней побывали около 200 тыс. человек.

В рамках TIF 2016 успешно состоялся Российско-греческий деловой форум, где в течение трех дней на полях форума обсуждали дальнейшее сотрудничество между Россией и Грецией по торгово-экономическим отношениям в энергетическом, сельскохозяйственном и промышленных секторах. Состоялись церемонии подписания двухсторонних соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, строительства, производства меховых изделий, фармацевтическом сотрудничестве, о совместной деятельности Греко-Российской торговой палаты и Ассоциации европейского бизнеса.

Российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Вице-премьер заявил, что страна заинтересована в обмене технологиями, а также создании совместных российско-греческих предприятий.

В составе российской делегации в выставке принимали участие: министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, представители других министерств и ведомств, а также представители бизнеса России и Греции и представители деловых кругов, в том числе эксперты.

Кроме этого, в рамках международной выставки на стадионе "Кафтанзоглио" в Салониках состоялся товарищеский матч между командами, состоящих из членов правительства России и членов греческого правительства, депутатов и представителей TIF Helexpo. Первый удар совершил премьер-министр Алексис Ципрас.

Участие России в самой крупной выставке Средиземноморья запомнилось всем участникам и гостям не только обширной деловой программой, но и зажигательными народными танцами, песнями и фольклором в русских национальных костюмах. В российском павильоне организаторы предоставили уникальную возможность познакомиться с техникой матрешечной хохломской росписи, где каждый желающий своими руками "одел" матрешку в золотые наряды, а также смог создать неповторимый магнит с росписью в технике хохломской росписи.

Участие России на международной выставке в Салониках TIF 2016 дало возможность вывести российско-греческое сотрудничество на новый уровень.

Подробная информация по телефону в Москве: + 8 919 990 59 56 и на сайте http://tif-expo.com/