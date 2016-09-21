Российским аграриям помогут господдержка и лизинг от Сбербанка

В 2017 году на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства будет выделено не менее 10 млрд. рублей, пообещал на встрече с аграриями в Астраханской области в начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Вопрос уже передан в проработку Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. О результатах проведенной работы ведомства должны будут отчитаться 20 октября, сообщает информагентство "Агроинфо".

Правительство таким образом еще раз подчеркивает высокий приоритет поддержки отрасли сельского хозяйства и дает сигнал аграриям о продолжении программы скидок на отечественную технику.

Вместе с тем, об особых условиях финансирования агропредприятий заявляют крупнейшие банки и лизингодатели страны. Лидеры рынка, такие как "Сбербанк Лизинг", оперативно запускают собственные проекты лизинговой поддержки клиентов в сфере сельского хозяйства. Компания на днях представила специальное предложение по приобретению сельхозтехники, сочетающее в себе одновременно сезонные платежи, снижение аванса, увеличение срока договора и ряд других преимуществ.

Новое отраслевое решение для агросектора от "Сбербанк Лизинга" включает набор опций, максимально учитывающий потребности сельхозпредприятий. Предложение представлено двумя продуктами: первый дает возможность получить одобрение по сделке за восемь часов, на сумму до 24 млн рублей, второй – за 12 дней, но на сумму до 300 млн рублей. При этом в обоих случаях для клиентов снижена сумма минимального аванса, а срок договора лизинга увеличен – до четырех лет при сделках до 24 млн рублей, до 5 лет при сделках до 300 млн рублей. График платежей также стал сезонным, чтобы предприятие или фермер могли вносить лизинговые платежи в удобный для них период года.

В числе преимуществ нового предложения выделяется возможность отдельно приобретать навесное оборудование (косилки, сеялки и другое), что позволяет покупать лишь ту технику, которая действительно необходима, подчеркивается в пресс-релизе лизингодателя.

Отраслевое решение для сельского хозяйства доступно по всей России, как в офисах "Сбербанк Лизинга", так и в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов Сбербанка.