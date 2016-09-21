Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российским аграриям помогут господдержка и лизинг от Сбербанка

Новости партнеров
21 сентября, 10:19 UTC+3
Материал из 1 страницы

В 2017 году на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства будет выделено не менее 10 млрд. рублей, пообещал на встрече с аграриями в Астраханской области в начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Вопрос уже передан в проработку Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину. О результатах проведенной работы ведомства должны будут отчитаться 20 октября, сообщает информагентство "Агроинфо".

Правительство таким образом еще раз подчеркивает высокий приоритет поддержки отрасли сельского хозяйства и дает сигнал аграриям о продолжении программы скидок на отечественную технику. 

Вместе с тем, об особых условиях финансирования агропредприятий заявляют крупнейшие банки и лизингодатели страны. Лидеры рынка, такие как "Сбербанк Лизинг", оперативно запускают собственные проекты лизинговой поддержки клиентов в сфере сельского хозяйства. Компания на днях представила специальное предложение по приобретению сельхозтехники, сочетающее в себе одновременно сезонные платежи, снижение аванса, увеличение срока договора и ряд других преимуществ.

Новое отраслевое решение для агросектора от "Сбербанк Лизинга" включает  набор опций, максимально учитывающий потребности сельхозпредприятий. Предложение представлено двумя продуктами: первый дает возможность получить одобрение по сделке за восемь часов, на сумму до 24 млн рублей, второй – за 12 дней, но на сумму до 300 млн рублей. При этом в обоих случаях для клиентов снижена сумма минимального аванса, а срок договора лизинга увеличен – до четырех лет при сделках до 24 млн рублей, до 5 лет при сделках до 300 млн рублей. График платежей также стал  сезонным, чтобы предприятие или фермер могли вносить лизинговые платежи в удобный для них период года.

В числе преимуществ нового предложения выделяется возможность отдельно приобретать навесное оборудование (косилки, сеялки и другое), что позволяет покупать  лишь ту технику, которая действительно необходима, подчеркивается в пресс-релизе лизингодателя.

Отраслевое решение для сельского хозяйства доступно по всей России, как в офисах "Сбербанк Лизинга", так и в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов Сбербанка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
ТЭЦ "Академическая" обеспечит теплом 100 тыс. квартир в Екатеринбурге
3
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама