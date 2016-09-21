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Разработка "Швабе" повысит точность систем навигации кораблей и самолетов

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21 сентября, 10:20 UTC+3
Запуск новой разработки в производство запланирован на март 2017 года
Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" усовершенствовал работу зеемановского лазерного гироскопа, применяющегося в навигационных системах кораблей и самолетов. Новая запатентованная разработка холдинга на 15% повысит точность работы систем навигации воздушного или водного судна.

В системе навигации объекта лазерный гироскоп "Швабе" отвечает за определение угла поворота и скорости вращения объекта. Изобретение предприятия холдинга - научно-исследовательского института (НИИ) "Полюс" существенно повышает качество электронных блоков, оказывающих воздействие на точность работы данного прибора и навигационной системы в целом.

"Мы модернизировали работу изделия за счет внедрения в электронику лазерного гироскопа новых компонентов - синхронного детектора и синхронного модулятора. Данные технические средства позволяют на 15% снизить влияние разности интенсивностей встречных волн и, как результат, на 15% повысить точность работы лазерного гироскопа", - сообщил генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.

Зеемановский лазерный гироскоп изготавливается из специального стекла. На корпус устанавливается система зеркал. Лучи лазера идут по газоразрядным каналам навстречу друг другу. В состоянии покоя они имеют одинаковую частоту света (длину волны). Когда же объект, на который установлен гироскоп, начинает менять свою ориентацию, каждый из лучей изменяет частоту в зависимости от угловой скорости этого движения.

Запуск новой разработки НИИ "Полюс" в производственный процесс запланирован на март 2017 года.

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