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Началась подготовка к Международной выставке вооружений RAE-2017

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21 сентября, 10:22 UTC+3
Запущен сайт rae2017.ru с новым дизайном и навигацией, также организаторы готовят сюрпризы, в том числе ночной показ боевых возможностей военной техники
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Началась активная фаза подготовки к XI Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2017). Как сообщают в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод", экспозиция состоится с 6 по 9 сентября 2017 года на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов".

"В настоящий момент идет процесс формирования федерального Организационного комитета выставки, первое заседание которого может состояться уже в ноябре текущего года. Стартовала работа сайта выставки rae2017.ru с новым дизайном и навигацией. Сайт стал более современным, удобным и функциональным. Вся актуальная информация о подготовке и проведении международной выставки, входящей в ТОП-5 мировых салонов сухопутной техники, будет доступна в режиме онлайн. Главной особенностью Russia ARMS EXPO традиционно является масштабная демонстрация эксплуатационных и боевых качеств вооружения и военной техники, а современный тир позволяет наглядно представить все виды стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Организаторы RAE 2017 готовят для участников и посетителей сюрпризы, среди которых ночной показ боевых возможностей военной техники, отмечают в корпорации.

Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружений российского и зарубежного производства. Проводится раз в два года на полигоне Старатель Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года. Юбилейную, десятую выставку RAE-2015, которая прошла в Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года, посетили порядка 50 тысяч человек - примерно вдвое больше, чем предыдущую. В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На выставку приехали делегации 65 стран - на 25 больше, чем в 2013 году. При этом 13 государств на RAE-2015 были представлены на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов и главкомов сухопутных войск. Генеральный устроитель экспозиции - OAO "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", организаторы - министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской области. Проведение мероприятия регулируется распоряжением правительства Российской Федерации.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.

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