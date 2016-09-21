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"Группа ЛСР" расширяет возможности офисов продаж недвижимости

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21 сентября, 11:43 UTC+3
Застройщик объявляет о запуске межрегиональных продаж в офисах по реализации недвижимости во всех городах присутствия
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Теперь приобрести квартиру в любом жилом комплексе застройщика можно в отделениях продаж в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Новая опция позволит покупателям приобретать недвижимость не только в своем регионе, но и в других городах, где застройщик возводит свои объекты. Все что нужно – это прийти в один из 10 офисов продаж "Группы ЛСР", выбрать понравившуюся квартиру в любом жилом комплексе компании и заключить  договор. Так, например, в офисе продаж на улице Автозаводская, 22 в Москве клиент сможет купить квартиру как в столице, так и в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге. Безусловно, данное предложение заинтересует тех, кто рассматривает переезд в один из городов либо хочет вложить деньги в жилье, которое в дальнейшем по мере реализации проекта будет только дорожать.

"Наша компания уделяет пристальное внимание работе с клиентами. "Группа ЛСР" постоянно разрабатывает и внедряет различные программы с выгодными условиями приобретения недвижимости, и сейчас для удобства покупателей мы расширили возможности собственных офисов продаж, – отметил коммерческий директор "Группы ЛСР" Юрий Ильин. – Ранее у жителей Санкт-Петербурга была уникальная возможность приобрести квартиру в жилом комплексе арт-класса "ЗИЛАРТ" в офисе продаж на Невском проспекте, 68, но мы приняли решение снять данные ограничения, и теперь квартиру в любом нашем строящемся объекте можно приобрести в родном городе".

"Группа ЛСР" реализует девелоперские проекты во всех сегментах недвижимости: от строительства жилья класса масс-маркет до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Успешный многолетний опыт работы на рынке недвижимости класса премиум позволил компании реализовать более 100 проектов, включающих как единичные дома, так и масштабные жилые комплексы. На сегодняшний день портфель недвижимости компании составляет около 10 миллионов квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве "Группа ЛСР" реализует жилые комплексы "ЗИЛАРТ", "ЛУЧИ", "Нахабино Ясное", "Новое Домодедово", "Донской Олимп". В Санкт-Петербурге портфолио строящихся объектов традиционно состоит из проектов масс-маркет, комфорт- и бизнес-класса: дом "Богемия", жилые комплексы "NEO", "Европа Сити", "Три ветра", "Южная акватория", "Паруса", "Новая Охта", CINEMA, "Шуваловский", "Цивилизация", "Цветной город", "Калейдоскоп", "Калина парк - 2", "Квартет", "София",  а также уникальных объектов премиум-класса: "Русский дом", VERONA, "Радищева, 39", "Дом на Дворянской" и "Смольный парк". В Екатеринбурге "Группа ЛСР" предлагает квартиры в жилых комплексах "Хрустальные ключи", "Мичуринский", "Рассветный", "Флагман" и "Калиновский".

Для справки:

ПАО "Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес "Группы ЛСР" сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. В 2015 году выручка "Группы ЛСР" (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 86 830 млн руб. "Группа ЛСР" является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Группы ММВБ-РТС.

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