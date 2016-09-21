УГМК соберет ведущих экспертов на Международную научно-практическую конференцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция соберет в Техническом университете Уральской горно-металлургической компании (ТУ УГМК) 22-23 сентября более сотни ведущих экспертов России и Германии в сфере промышленной экологии. Как рассказал в интервью ТАСС заместитель генерального директора ООО "УГМК-Холдинг" Евгений Брагин, ключевыми моментами форума станут панельная дискуссия, а также деловая игра по выдаче комплексного разрешения предприятию медной промышленности на основе НДТ – так называемых "наилучших доступных технологий".

"В ходе панельной дискуссии в первый день можно будет наглядно сравнить три системы государственного регулирования: действующую российскую, новую российскую, основанную на НДТ, и немецкую. Особенностью же деловой игры во второй день для нас станет то, что она вестись на примере нашего предприятия "Уралэлектромедь", у которого есть вполне определенная роль – получать это разрешение. Играть мы будем на основе справочника по наилучшим доступным технологиям для производства меди, который был в прошлом году написан, официально прошел все предусмотренные процедуры обсуждения, утвержден, опубликован на сайте Росстандарта. Мы его, таким образом, опробуем, проверим на прочность, выявим слабые места. Также в игре будет осуществляться выдача комплексного разрешения на установку "Медеплавильный цех" АО "Уралэлектромедь" в соответствии с законодательством ЕС", - сказал он.

По словам Брагина, в конференции участвует свыше сотни ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере промышленной экологии, представители Минприроды РФ, а также немецкие специалисты - представители органов власти, ответственных за выдачу комплексных разрешений в Германии. "Конференция станет еще одним шагом для понимания сложности стоящих задач - и перед предприятиями, и перед властью, и перед общественностью. Надеюсь, что будут найдены и сформулированы идеи по их решению", - сказал он.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. По решению правительства России, с 2019 года система экологического регулирования, основанная на наилучших доступных технологиях (НДТ), в России станет законом уже в 2019 году. Cпециалисты УГМК приняли самое активное участие в организации разработки и в подготовке справочника по НДТ для медной промышленности.

УГМК создана 20 октября 1999 года, управляет почти 50 предприятиями различных отраслей в 15 регионах РФ, а также в Чехии и Сербии. Является крупнейшим российским производителем меди. Обеспечивает работу более чем 80 тысячам сотрудникам.