Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

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Указом президента РФ сотрудник предприятия Холдинга "Швабе" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Высокой государственной награды удостоен ведущий инженер-конструктор центра комплексных разработок научно-конструкторского бюро специальной техники предприятия Холдинга "Швабе" – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Александр Горшков.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена специалисту за большой личный вклад в улучшение качества и боевых возможностей лазерно-телевизионной системы наведения самолета Су-34.
"Сегодня на предприятиях Холдинга трудится более 18 000 специалистов, в том числе 5000 конструкторов и разработчиков. Благодаря высокому профессионализму и богатейшему опыту работы в оптической отрасли на протяжении многих лет сотрудники "Швабе" создают высокотехнологичную технику для решения задач государственной важности. Их вклад в развитие российской промышленности многократно был отмечен наградами различных степеней", – отметил заместитель генерального директора "Швабе" по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Виктор Самойлов.
Александр Горшков трудится на Уральском оптико-механическом заводе более 9 лет. За время своей профессиональной деятельности специалист был задействован в значимых проектах по разработке сложных оптико-электронных и лазерных систем специального назначения для авиации. Данная государственная награда для сотрудника стала первой.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" свидетельствует о реализации полезных для России проектов в различных областях трудовой деятельности, включая промышленность. В будущем при наличии новых заслуг медаль II степени дает право на награждение медалью I степени, а далее одноименным орденом IV степени.