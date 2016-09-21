Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"

Указом президента РФ сотрудник предприятия Холдинга "Швабе" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Высокой государственной награды удостоен ведущий инженер-конструктор центра комплексных разработок научно-конструкторского бюро специальной техники предприятия Холдинга "Швабе" – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) Александр Горшков.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена специалисту за большой личный вклад в улучшение качества и боевых возможностей лазерно-телевизионной системы наведения самолета Су-34.

"Сегодня на предприятиях Холдинга трудится более 18 000 специалистов, в том числе 5000 конструкторов и разработчиков. Благодаря высокому профессионализму и богатейшему опыту работы в оптической отрасли на протяжении многих лет сотрудники "Швабе" создают высокотехнологичную технику для решения задач государственной важности. Их вклад в развитие российской промышленности многократно был отмечен наградами различных степеней", – отметил заместитель генерального директора "Швабе" по управлению персоналом, правовым, корпоративным и организационным вопросам Виктор Самойлов.

Александр Горшков трудится на Уральском оптико-механическом заводе более 9 лет. За время своей профессиональной деятельности специалист был задействован в значимых проектах по разработке сложных оптико-электронных и лазерных систем специального назначения для авиации. Данная государственная награда для сотрудника стала первой.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" свидетельствует о реализации полезных для России проектов в различных областях трудовой деятельности, включая промышленность. В будущем при наличии новых заслуг медаль II степени дает право на награждение медалью I степени, а далее одноименным орденом IV степени.