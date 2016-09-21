Международная научная конференция "Наука будущего" открылась в Казани

МОСКВА, 21 сентября 2016 г. /Пресс-служба конференции/. 20 сентября стартовало одно из важнейших научных событий – II Международная научная конференция "Наука будущего", организованная Министерством образования и науки Российской Федерации. В мероприятиях принимают участие 1300 представителей мирового научного сообщества. Программа этого года разнообразна и богата на события, ведь одновременно с конференцией на площадке Казанского федерального университета проходит II Всероссийский научный форум "Наука будущего – наука молодых".

На четыре дня Казанский федеральный университет, на базе которого проводятся мероприятия конференции и форума превратится в гигантскую научную лабораторию, в которой практически без перерыва будет кипеть интересная работа. Ведущие мировые ученые будут делиться своими знаниями и общаться с молодым поколением ученых и одаренными студентами.

Открывая конференцию, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, поздравил собравшихся участников с началом работы конференции и рассказал о состоявшейся накануне, встрече крупных ученых с президентом РФ Владимиром Путиным: "Как вы знаете, вчера десять ведущих ученых мегагрантников на встрече с президентом обсуждали результаты своей работы и говорили об особенностях и способах повышения эффективности программы в целом. Владимир Путин внимательно выслушал предложения наших ученых, которые сегодня присутствуют на конференции, и уже дал соответствующее поручение, внимательно изучить предложения наших коллег, чтобы совместно выработать необходимые меры, для успешного дальнейшего развития программы мегагрантов правительства РФ после 2020 года". (Подробнее о встрече http://kremlin.ru/events/president/news/52916. - прим. ред.)

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сердечно поблагодарил Минобрнауки России за то, что именно Казань была выбрана площадкой для проведения такого значимого мероприятия, собравшего известных представителей зарубежного и российского научного сообщества. "Мы искренне рады, что к данному мероприятию проявлен такой интерес. Очень важно развивать международное сотрудничество в различных областях наук. Проведение подобных мероприятий – это прекрасная возможность обмена опытом между учеными с мировым именем и молодыми исследователями. И мы очень рады, что эта встреча пройдет в республике Татарстан – одном из самых динамично развивающихся регионов нашей страны. Уверен, наша совместная работа будет интересной, плодотворной", - отметил он.

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Алексей Лопатин, в своем приветственном обращении сказал: "Отрадно видеть всех вас на столь значимом и масштабном Форуме. Сегодня в этом зале собрались представители очень многих научных направлений. Выдающиеся ученые, лауреаты самых престижных научных премий. Вы избрали для себя очень тяжелый, но интересный и почетный труд исследователя. Это не просто работа, это судьба, ваши открытия, ваши научные достижения формируют облик общего будущего человечества, это действительно так. Важно отметить, что сегодня среди нас 100 выдающихся ученых, руководителей лабораторий, созданных в рамках программы мегагрантов. Преемственность поколений в науке, популяризация научных знаний – всегда являлись основой для развития науки. Именно такие форумы как II Международная научная конференция "Наука будущего" позволяют узнать молодому поколению истории научного успеха, увидеть, чего можно добиться в науке. Подобные мероприятия раскрывают всю красоту научного познания и привлекают молодых людей на этот достойный путь".

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обратился к собравшимся со словами: "Мы искренне рады, что данный Форум – крупнейшее мероприятие, проводимое под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится именно в Казанском федеральном университете. На сегодня КФУ один из самых крупных вузов России, в котором учатся более 45 тыс. студентов и трудятся 10 000 сотрудников. Свою новейшую историю мы ведем с 2010 года, когда в состав университета вошли 17 институтов факультетов и высших школ. Мы ведем серьезную научно-лабораторную работу по наиболее приоритетным научным направлениям: биомедицина и фармацевтика, нефть и нефтехимия, новые материалы, IT и космические технологии, комплексные социально-гуманитарные исследования. Мы очень рады, что наши студенты и преподаватели смогут не просто помочь в организации мероприятия, но и окунуться в мир новой увлекательной науки".

Далее, в ходе пленарного заседания прозвучали доклады ведущих крупных и зарубежных ученых: профессора лауреата Филдсовской премии Станислава Смирнова, одного из лидеров в спиноптронике, профессора Манфреда Байера, профессора факультета компьютерных наук и инженерии Университета Калифорнии (Сан-Диего) Павла Певзнера, профессора, член-корреспондента РАН Аскольда Иванчика, вице-директора ОИЯИ, член-корреспондент РАН Григория Трубникова.

Оживленная дискуссия развернулась на круглом столе 80 ученых-мегагрантников во главе с помощником президента Российской Федерации Андреем Фурсенко, в ходе которого участники вырабатывали совместные подходы для решения принципиально важных вопросов для развития приоритетных направлений науки.

"За последние годы в России реализован целый комплекс инструментов государственной поддержки науки. Были запущены и успешно реализованы программа мегагрантов, проекты в рамках 218 постановления, направленные на кооперацию промышленности и научно-образовательных учреждений, а также новые гранты Российского научного фонда, направленные на поддержку существующих и создание новых лабораторий", - заявил Фурсенко.

Участники поднимали вопросы подготовки кадрового состава и говорили об особенностях и приоритетах финансирования лабораторий.

После жарких споров, в ходе которых звучали различные точки зрения, участники круглого стола сошлись в одном - государственная поддержка должна продолжаться в двух направлениях равномерно, как при проведении фундаментальных исследований, так и при реализации проектов, продиктованных вызовами времени, и направленных на повышение качества жизни людей.

Кроме этого, в программе первого дня II Международной научной конференции "Наука будущего" в Институте физики состоялась сессия "Популяризация науки: от сложного к простому и обратно", на которой проходило обсуждение самых успешных кейсов позиционирования научных институтов и были рассмотрены западные и восточные модели популяризации науки.

На специальной секции посвященной теме "Развития международного научного взаимодействия в области исследований и разработок приоритетных направлений науки и технологий» генеральный директор ФГБУ "НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов прочел доклад на тему: "Межотраслевая интеграция в интересах технологического развития авиастроения и других высокотехнологичных отраслей: приоритетные направления и возможности международной кооперации".

Программу дня продолжили конкурс студенческих команд "Инжиниринг для сельского хозяйства", сессия "Квантовым технологии: трансфер фундаментальной науки на рынок" и первые заседания по 10 основным секциям.

Одним из знаковых событий дня открытия конференции стало заседание Совета по грантам, после которого стали известны имена 40 ученых-победителей пятого конкурса программы мегагрантов правительства РФ.

В ходе пресс-конференции, начала которой с нетерпением ожидали десятки СМИ, директор департамента директор департамента науки и технологий Минобрнауки России Сергей Салихов, озвучил долгожданные результаты работы совета:

"Всего на конкурс в 2016 году было подано 542 заявки. К участию было отобрано 484 работы, 242 из которых вышли в финал по 31 области наук. На сегодняшнем итоговом заседании совета были определены 40 новых проектов, которые получат финансирование на общую сумму 1 миллиард 200 млн рублей. К экспертной системе оценки заявок этого года, были привлечены многие ученые, являющиеся получателями грантов, которые на собственном опыте знают обо всех особенностях реализации самых сложных проектов".

Полный список ученых будет опубликован на официальном сайте: p220.ru