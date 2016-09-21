Саммит Культурного форума мировых городов 2016 пройдет в Москве

МОСКВА, 21 сентября 2016 г. /Департамент культуры города Москвы/. С 5 по 7 октября в Москве пройдет саммит Культурного форума мировых городов. На него съедутся официальные представители крупнейших городов мира, руководители департаментов и ведомств по культуре.

Главная тема саммита - ключевая роль культуры для успеха современных городов. В последнее время говорят как об экономической важности культуры, так и о неотъемлемой роли в повышении уровня жизни и социального благополучия людей, живущих и работающих в мегаполисах.

В торжественной церемонии открытия примет участие мэр Москвы Сергей Собянин. В программе запланированы посещения площадок популярных учреждений культуры города Москвы, на которых пройдут сессии и панельные дискуссии. ­

"Культурный форум, который в этом году мы будем принимать, - это своеобразный аналог Q20, только в области культуры. Участники форума - 33 главных мегаполиса мира, где создаются основные культурные программы и которые являются не только центрами туризма, но и многих культурных инициатив, поэтому принимать такое представительное собрание - это прекрасная возможность показать то, что делается в Москве. Многие коллеги приедут в Москву в первый раз, и, конечно, будет общая программа, которая является обязательной. Самое главное - мы сможем показать не только универсальные сюжеты, такие, как Красная площадь или Большой театр, но и то многое, что сделано за последние годы в Москве (развитие культурных пространств, благоустройство парковых и общественных территорий), рассказать о вовлечении широкого круга москвичей в постоянное культурное общение и постоянную культурную программу. Мы сегодня являемся полноценным, очень разносторонним, интересным, богатым по культурной повестке и по ее насыщенности мегаполисом - это очень важно показать коллегам. Нам приятно, что наша заявка, которая была не единственной, была поддержана, и мы сможем принять форум, несмотря ни на какие обстоятельства, выходящие за рамки культурного диалога", - заявил Александр Владимирович Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы.

Напоминаем, 17 мая в Лондоне состоялось официальное подписание соглашения о проведении саммита Культурного форума мировых городов в Москве. Соглашение подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и председатель Культурного форума мировых городов Жюстин Саймонс. На мероприятии присутствовал пресс-атташе посольства Российской Федерации в Великобритании Константин Шлыков.

Справка

Культурный форум мировых городов (www.worldcitiescultureforum.com) создан по инициативе мэра Лондона, оператором и координатором выступает компания BOP Consulting (http://bop.co.uk). Культурный форум мировых городов - это ведущая партнерская сеть мировых городов, которые убеждены в значимости культуры для достижения процветания. Ее участниками являются 33 города: Амстердам, Остин, Богота, Брюссель, Буэнос-Айрес, Дубай, Эдинбург, Гамбург, Гонконг, Стамбул, Лагос, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Мельбурн, Монреаль, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рим, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сеул, Шанхай, Шэньчжэнь, Сингапур, Стокгольм, Сидней, Тайбэй, Токио, Торонто, Вена и Варшава.