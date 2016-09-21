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Лев Хасис стал почетным президентом Академии ритейла

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21 сентября, 16:00 UTC+3
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МОСКВА, 21 сентября 2016 г. /Пресс-служба саммита/. Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, стал почетным президентом Академии ритейла. Под эгидой академии уже объединились более 50 основателей и топ-менеджеров крупнейших розничных компаний, чтобы вместе с ведущими вузами модернизировать систему профильного образования в стране. Презентация академии и церемония инаугурации академиков состоится 22 сентября в рамках саммита Retail Business Russia & EAEU 2016.

"Системная модернизация подготовки кадров для ритейла - это действительно важнейшая задача отрасли. И я буду рад внести свой вклад в ее решение, разумеется, используя в том числе наработки Сбербанка как ведущего финансового ритейлера", - отметил Лев Хасис.  

Алексей Филатов, председатель совета директоров BBCG и один из инициаторов проекта, подчеркнул: "Знания и опыт Льва Хасиса, его видение перспективы, а также постоянное внимание к вопросам образования (и самообразования!), без преувеличения, уникальны для нашего рынка". 

Почетными сопредседателями академии стали Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Анатолий Торкунов, ректор МГИМО, Сергей Мясоедов, проректор РАНХиГС, Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ, Николай Власенко, член Совета федерации, и Александр Борисов, председатель комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка.

Первые занятия от Академии ритейла пройдут в МГИМО, РАНХиГС и Высшей школе экономики уже этой осенью. Ритейлеры будут знакомить студентов с современными технологиями управления, читать лекции в топовых вузах, предоставлять места для стажировок в своих компаниях. Чтобы приблизить образование к реальным бизнес-задачам, академики будут рекомендовать, чему нужно учить студентов, и прогнозировать спрос на конкретных специалистов. В числе ближайших организационных задач Академии ритейла создание профильных магистерских программ, курсов повышения квалификации для действующих сотрудников среднего звена, программ дополнительного образования и дистанционного обучения.

Подробнее об Академии ритейла

Контакты для СМИ и аккредитации на Retail Business Russia 2016:

Людмила Игнатьева, PR-директор Trinity Events Group

+79175001700

li@trinity-events.com

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