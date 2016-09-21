Конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 пройдет 24 сентября

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Ежегодная неклассическая конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится 24 сентября 2016 года на территории Культурного центра ЗИЛ.
MIXAR2016 - это имиджевая конференция на целый день с погружением во всевозможные реальности. Выставка технологий, увлекательные доклады и открытые дискуссии, зона шопинга, инсталляции цифрового искусства. Атмосфера легкого субботнего дня заряжена на популяризацию технологий, знакомство с массой интересных и выдающихся людей, познание новой и полезной информации, наслаждение новинками рынка и аттракционами, а также вечеринкой в конце дня.
В рамках MIXAR2016 будет действовать несколько зон:
AWARDS MIXAR2016
На конференции пройдет первая в России церемония вручения премий за достижения 2015-2016 года в области дополненной и виртуальной реальности. Жюри, состоящее из крупных компаний и вендоров технологий, выберут самых достойных участников российского рынка.
Участие в MIXAR AWARDS - это хорошая возможность продемонстрировать свои разработки/проекты многочисленным посетителям выставки MIXAR и экспертному жюри. Жюри состоит из представителей крупных компаний, вендоров технологий и активных деятелей индустрии, которые выберут самых достойных игроков на российском рынке.
ЖЮРИ:
Андрей Ивашенцев, CIO, Game Insight
Василий Рыжонков, руководитель центра мобильных технологий "Cколково"
Анатолий Суздальцев, директор компании General VR
Илья Королев, инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Антон Кругляков, Senior producer, third party development department Mail.Ru Group
Георгий Молодцов, режиссер рекламы, кино и VR360; креативный директор Лаборатории социальной рекламы
Марианна Светлосанова, Business Developer Manager, Developer Relationship Division at Intel Corporation
Ярослав Решетников, старший специалист, партнерские программы для разработчиков Autodesk Forge и Autodesk Developer Network
Александр Лукичев, Chief Information Officer (CIO), VRtech
Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ подготовки кадров для игровой индустрии
Макс Козлов, основатель Interactive Lab.
Олег Юсупов, главный организатор конференции по новейшим технологиям MIXAR
MIXAR VR FILM FEST
На конференции пройдет кинофестиваль виртуальной реальности VR FILM FEST при со-oрганизаторстве Interactive Lab., VRability и технической поддержке Samsung Mobile Russia.
Кинофестиваль виртуальной реальности - это уникальный формат кинопоказа, подразумевающий одновременное массовое погружение при помощи синхронизированных VR-шлемов. Представьте 30 человек в VR-гарнитурах и наушниках, вращающихся на высоких стульях в разные стороны при включенном свете. Это и есть кинотеатр будущего, где главным героем является сам зритель.
Каждый гость сможет заранее ознакомиться с расписанием кинофестиваля и выбрать картину, главным героем которой он захочет стать на MIXAR2016.
Конференция даст возможность найти потенциальных клиентов, набрать команду мечты, привлечь молодых специалистов, обзавестись новыми идеями, знаниями, контактами, партнерами и показать свои наработки инвесторам.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ https://mixar.timepad.ru/event/315479/
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: http://vamr.ru/
За более подробной информацией и участием обращайтесь к Зое Голубевой:
+7 (968) 470 27-24, zoya@maas.agency
Информационное партнерство - Лера Фимина:
+7 (926)357-46-76, lera@maas.agency
Спонсорство - Олег Юсупов:
+7 (903) 740-89-72, oleg@maas.agency
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