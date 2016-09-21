Конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 пройдет 24 сентября

Ежегодная неклассическая конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится 24 сентября 2016 года на территории Культурного центра ЗИЛ.

MIXAR2016 - это имиджевая конференция на целый день с погружением во всевозможные реальности. Выставка технологий, увлекательные доклады и открытые дискуссии, зона шопинга, инсталляции цифрового искусства. Атмосфера легкого субботнего дня заряжена на популяризацию технологий, знакомство с массой интересных и выдающихся людей, познание новой и полезной информации, наслаждение новинками рынка и аттракционами, а также вечеринкой в конце дня.

В рамках MIXAR2016 будет действовать несколько зон:

EXPO. В колонном зале Культурного центра ЗИЛ пройдет выставка компаний. Российские и зарубежные команды представят свои разработки на обозрение интересующемуся сообществу. В этой зоне можно познакомиться с представителями компаний, узнать, как применить технологии в своем бизнесе или как начать свою карьеру в инновационных сферах.

LECTURE. Зона лекций представляет собой несколько секторов: BUSINESS, SСIENCE, ART, INDUSTRIAL, DEVELOPMENT, GAMEDEV, MARKETING, ENTERPRISE, EDUCATION. На конференции будет собран действительно уникальный контент. Все участники проходят обязательную модерацию докладов.

ART. Искусство пронизывает всю нашу жизнь! Именно оно вдохновляет ученых на открытия в своих областях. Cвои цифровые инсталляции представят известные медиаартисты. Это никого не оставит равнодушным!

LOUNGE. Небольшая территория во дворе Культурного центра ЗИЛ для шопинга, кейтеринга и отдыха на мероприятии.

PARTY. По традиции насыщенный и активный день знаний и впечатлений на MIXAR сменится атмосферной вечеринкой, пропитанной мягким звучанием techno и deep house, разговорами о других реальностях и разнообразными напитками и закусками. Пространство конференции преобразится и подарит особое настроение уюта и хорошего настроения, которое является отличным стимулятором неформального нетворкинга! Но это еще не всё. В этом году мы приготовили особенный сюрприз для гостей afterparty, даже не пытайтесь угадать, вы всё увидите сами. :)

AWARDS MIXAR2016

На конференции пройдет первая в России церемония вручения премий за достижения 2015-2016 года в области дополненной и виртуальной реальности. Жюри, состоящее из крупных компаний и вендоров технологий, выберут самых достойных участников российского рынка.

Участие в MIXAR AWARDS - это хорошая возможность продемонстрировать свои разработки/проекты многочисленным посетителям выставки MIXAR и экспертному жюри. Жюри состоит из представителей крупных компаний, вендоров технологий и активных деятелей индустрии, которые выберут самых достойных игроков на российском рынке.

ЖЮРИ:

Андрей Ивашенцев, CIO, Game Insight

Василий Рыжонков, руководитель центра мобильных технологий "Cколково"

Анатолий Суздальцев, директор компании General VR

Илья Королев, инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)

Антон Кругляков, Senior producer, third party development department Mail.Ru Group

Георгий Молодцов, режиссер рекламы, кино и VR360; креативный директор Лаборатории социальной рекламы

Марианна Светлосанова, Business Developer Manager, Developer Relationship Division at Intel Corporation

Ярослав Решетников, старший специалист, партнерские программы для разработчиков Autodesk Forge и Autodesk Developer Network

Александр Лукичев, Chief Information Officer (CIO), VRtech

Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ подготовки кадров для игровой индустрии

Макс Козлов, основатель Interactive Lab.

Олег Юсупов, главный организатор конференции по новейшим технологиям MIXAR

MIXAR VR FILM FEST

На конференции пройдет кинофестиваль виртуальной реальности VR FILM FEST при со-oрганизаторстве Interactive Lab., VRability и технической поддержке Samsung Mobile Russia.

Кинофестиваль виртуальной реальности - это уникальный формат кинопоказа, подразумевающий одновременное массовое погружение при помощи синхронизированных VR-шлемов. Представьте 30 человек в VR-гарнитурах и наушниках, вращающихся на высоких стульях в разные стороны при включенном свете. Это и есть кинотеатр будущего, где главным героем является сам зритель.

Каждый гость сможет заранее ознакомиться с расписанием кинофестиваля и выбрать картину, главным героем которой он захочет стать на MIXAR2016.

Конференция даст возможность найти потенциальных клиентов, набрать команду мечты, привлечь молодых специалистов, обзавестись новыми идеями, знаниями, контактами, партнерами и показать свои наработки инвесторам.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ https://mixar.timepad.ru/event/315479/

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: http://vamr.ru/

За более подробной информацией и участием обращайтесь к Зое Голубевой:

+7 (968) 470 27-24, zoya@maas.agency

Информационное партнерство - Лера Фимина:

+7 (926)357-46-76, lera@maas.agency

Спонсорство - Олег Юсупов:

+7 (903) 740-89-72, oleg@maas.agency

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