Партнером национальной премии "Приоритет-2016" стала компания "Газпром нефть"

МОСКВА, 21 сентября 2016 г. /Оргкомитет премии/. Официальным партнером национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2016" стала "Газпром нефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Глава департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО "Газпром нефть" Сергей Архипов вошел в наблюдательный совет премии "ПРИОРИТЕТ-2016".

ПАО "Газпром нефть" занимает активную позицию в вопросах импортозамещения — развития национальной производственной базы и сетей поставщиков. В рамках этой работы компания ставит своей целью способствовать появлению и развитию в России промышленных мощностей, требуемых для производства критически важных для нефтяной отрасли продуктов и технологий с уровнем локализованного изготовления компонентов не менее 90%.

Департамент технологических партнерств и импортозамещения — специализированное подразделение ПАО "Газпром нефть", основными задачами которого являются разработка и внедрение конкретных мероприятий по активизации развития национальной производственной базы и сетей поставщиков. При поддержке компании "Газпром нефть" многим проектам российских и зарубежных производителей уже удалось привлечь внимание профильных ведомств, получить финансирование, приступить к разработкам к проведению испытаний для создания отечественных решений или реализации планов локализации.

"Национальная премия "ПРИОРИТЕТ-2016" дает возможность представить убедительные результаты развития национальной производственной базы и системы поставщиков для последующего тиражирования лучших практик в российской промышленности, что способствует обеспечению технологической независимости страны и созданию рабочих мест в секторе высоких технологий", - отметил руководитель Департамента технологических партнерств и импортозамещения ПАО "Газпром нефть" Сергей Архипов. - Для нашей компании является честью выступить в роли партнеров национальной премии "ПРИОРИТЕТ-2016", и мы с большим интересом ожидаем практических результатов".

Напомним, что до окончания приема заявок на участие в национальной премии осталась всего неделя. Последним днем подачи заявок станет 30 сентября 2016 года.

Подать заявку можно на сайте премии: http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6).

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, ТПП РФ, РСПП, "Деловая Россия", ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2015" собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

Партнеры премии: Группа компаний "ММК", Газпром нефть, ФРП, Сколково

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД "Панорама"

Поддержка: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции ("Станкоинструмент"), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО "Бумпром", ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям", Ассоциация заказчиков и поставщиков, ММБА.

Информационная поддержка: ТПП-информ, "Бизнес-журнал", исследовательский холдинг "РОМИР", газета "Промышленный еженедельник", телеканал "ПРО Бизнес", журнал "Отдых в России", журнал "Стратегия", журнал "Авиапанорама", журнал "Полимерные материалы", ИД "Русский врач", РИА АМИ, журнал "Все о мире строительства", журнал "Нефтегазовая вертикаль", журнал "Российские торговые марки", портал "The Dairynews", журнал "Время инноваций", журнал "ТСР", журнал "Нефтегаз", журнал "Эксперт", журнал "Уездъ", журнал "Регионы России", журнал "Сырье и упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии", журнал "Строительная орбита", журнал "Индустрия", портал "MediaTimes", журнал "Региональная энергетика и энергосбережение", legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru, prohotel.ru, 100dorog.ru, zapoved.net, i-mash.ru, vvs-info.ru.

Контактная информация:

Тел.: +7 (499) 947-05-48

e-mail: info@prioritetaward.ru

Сайт премии: http://prioritetaward.ru/