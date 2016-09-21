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Новую дорогу построили в Ингушетии

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21 сентября, 17:46 UTC+3
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии автомобильной дороги "Трасса "Кавказ" - Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми" (25-33 км). Торжественное открытие очередного участка автомобильной дороги состоялось в сельском поселении Галашки. Перерезание красной ленты было предоставлено главе региона и старейшине села Якубу Арапханову. Этого события ждали не только жители Сунженского района, но и водители, пассажиры — все, кому необходимо было ехать по данному пути.

Юнус-Бек Евкуров поблагодарил всех дорожников, которые в очередной раз доказали свой профессионализм и умение в короткие сроки и с хорошим качеством выполнить значительный объем работ. "Хочу от души поблагодарить всех, кто добросовестно трудился на данном объекте, пожелать успехов нашим дорожникам, профессионализм которых будет всегда востребован", - поздравил глава Ингушетии.

Он отметил огромную значимость реконструкции данной автодороги, которая является важным звеном социально-экономического развития предгорной и горной части Республики Ингушетия. "Это единственная дорога, связывающая горную и равнинную части республики. Ввод ее в эксплуатацию снимает целый ряд серьезных вопросов социально-экономического развития не только Сунженского района, но и республики в целом. Более того, эта дорога имеет и федеральное значение", - подчеркнул глава республики.

Юнус-Бек Евкуров отметил, что реконструкция данной дороги положительно повлияет на развитие туристического кластера в Ассиновском и Джейрахском ущельях республики.

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