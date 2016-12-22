"Швабе" представил прицелы на чемпионате по страйкболу Battle Arena

Холдинг "Швабе" представил прицельную технику в рамках финального этапа первого чемпионата по страйкболу Battle Arena, который проходил на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

Участники соревнований ознакомились более чем с 20 моделями оптических и коллиматорных прицелов производства ведущих разработчиков прицельной техники в составе холдинга - Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) и "Швабе - Оборона и Защита". Сегодня представленные образцы прицелов широко востребованы охотниками и спортсменами России и более 25 стран мира.

"Не исключено, что в будущем данными прицелами будет комплектоваться оружие для военно-тактических игр, таких как страйкбол, лазертаг, фаертаг и других. Сегодня мы рассматриваем в том числе и такую новую для нашей продукции сферу применения. Это один из обсуждаемых вариантов взаимодействия с Федерацией военно-тактических игр", - отметил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Предварительное соглашение о сотрудничестве между холдингом и Федерацией военно-тактических игр (ФВТИ) было достигнуто в ноябре в рамках встречи представителей "Швабе" и президента ФВТИ Михаила Галустяна. В частности, стороны обсудили различные виды партнерства, направленные на развитие военно-патриотического молодежного движения, популяризацию военно-тактических игр и продвижение отечественной оптико-электронной и лазерной продукции на территории РФ.

В парке "Патриот" холдинг представил ряд популярных моделей прицельной техники - это прицел сменного увеличения с новой запатентованной прицельной сеткой ПСУ, коллиматорный прицел открытого типа PFO 1x25, ночной прицел с 3-кратным увеличением ПН23-3, компактный тепловизионный прицел-монокуляр ПТ4 и другие образцы прицелов. А также монокуляры, приборы ночного видения и лазерные целеуказатели.

Напомним, в 2017-2018 годах холдинг планирует выпустить более 10 новых видов прицелов. За счет высоких технико-эксплуатационных характеристик и более низкой цены сегодня прицелы "Швабе" уверенно конкурируют на международном рынке с импортными аналогами.

Чемпионат по страйкболу Battle Arena стал первым подобным проектом в России и был проведен под эгидой ФВТИ. С 2016 года мероприятие будет проходить ежегодно. В числе гостей чемпионата присутствовали руководители Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и Министерства обороны РФ. В игре приняла участие команда звезд, которую в том числе составили Михаил Галустян и депутат Государственной думы, олимпийский чемпион Алексей Воевода.

Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) - официальная общественная организация, созданная при участии Министерства обороны РФ, ДОСААФ, ЦСКА и Лиги Героев. В России открыто 54 отделения ФВТИ, которые занимаются поддержкой, развитием и популяризацией военно-тактических игр.